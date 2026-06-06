Pamela Genini, Francesco Dolci consegna il telefono bianco che mancava: il caso del cellulare "scomparso"

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Nuovo sviluppo nel caso Pamela Genini: Francesco Dolci ha consegnato agli investigatori il “telefono bianco” che risultava mancante durante le perquisizioni. L’imprenditore, indagato per la profanazione della tomba della 29enne, sostiene di non aver nascosto il cellulare. Proseguono le analisi e le indagini sulla scomparsa della testa della vittima.

Pamela Genini, svolta sul telefono bianco

Colpo di scena nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin e successivamente al centro di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni.

Dopo giorni di ricerche e accertamenti, Francesco Dolci ha consegnato agli investigatori il cosiddetto “telefono bianco“, il cellulare che risultava mancante durante le recenti perquisizioni effettuate dai carabinieri.

ANSA

Il dispositivo era da tempo al centro dell’attenzione degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio legato ai rapporti tra Dolci e la vittima, nonché agli eventi successivi alla morte della giovane.

Francesco Dolci ha consegnato il cellulare

Secondo quanto emerso, il cellulare non è stato trovato durante le perquisizioni eseguite nelle abitazioni dell’imprenditore di Sant’Omobono Terme e dei suoi familiari. Dopo diversi giorni di polemiche e interrogativi, è stato lo stesso Dolci a consegnarlo spontaneamente alla Questura di Milano.

Ora il dispositivo sarà sottoposto ad analisi insieme agli altri telefoni già sequestrati dagli investigatori. L’uomo ha spiegato che il cellulare non era stato nascosto volontariamente e che conteneva informazioni riguardanti Pamela Genini.

La sua versione, infatti, è che temeva che alcuni contenuti potessero finire nelle mani della difesa di Gianluca Soncin, attualmente imputato davanti alla Corte d’Assise di Milano per il femminicidio della giovane.

L’indagine sulla profanazione della tomba

Francesco Dolci, 41 anni, è attualmente indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e furto dal feretro nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della sepoltura della giovane. Gli investigatori ipotizzano che possa essere coinvolto nella scomparsa della testa della vittima, trafugata dal cimitero di Strozza dopo l’apertura del loculo.

L’indagine ha registrato una svolta quando i carabinieri hanno effettuato lunghe perquisizioni nelle proprietà dell’imprenditore, sequestrando diversi oggetti e dispositivi elettronici da sottoporre ad accertamenti tecnici.

Secondo gli investigatori, alcune fotografie scattate da Dolci al loculo tra novembre e marzo avrebbero attirato l’attenzione degli inquirenti. Le immagini mostrerebbero dettagli che gli investigatori ritengono significativi per la ricostruzione della profanazione.

Le accuse di ossessione e le testimonianze

Parallelamente alle indagini, sono emerse numerose testimonianze sul rapporto tra Dolci e Pamela Genini. Alcune amiche della giovane hanno raccontato che l’uomo sarebbe stato soprannominato “Psycho” e “stalker”, sostenendo che avrebbe manifestato nel tempo un atteggiamento ossessivo nei confronti della ragazza.

Anche Andrea Lunghi, altro ex compagno della vittima, ha riferito che Dolci avrebbe seguito e fotografato la coppia durante la loro relazione. Si tratta però di accuse che l’imprenditore ha sempre respinto, sostenendo di essere vittima di una campagna diffamatoria e negando qualsiasi coinvolgimento nella profanazione della tomba.

Nel corso degli ultimi mesi Dolci ha inoltre presentato numerose denunce e ha più volte sostenuto pubblicamente l’esistenza di minacce nei suoi confronti, ipotizzando scenari alternativi che però, al momento, non avrebbero trovato riscontri investigativi.