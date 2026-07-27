Pamela Genini, Francesco Dolci denuncia foto sospette di una TAC alla testa ricevute da un numero anonimo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuove minacce nei confronti di Francesco Dolci, unico indagato per il vilipendio di cadavere di Pamela Genini. L’ex della 29enne uccisa lo scorso ottobre denuncia di aver ricevuto da un numero anonimo delle foto di una Tac alla testa. Un elemento sospetto che si aggiunge alle minacce di morte ricevute. Secondo Dolci c’è un unico disegno dietro queste intimidazioni, che a suo dire avrebbero colpito anche altri tra la famiglia e gli amici della ragazza.

Pamela Genini, Francesco Dolci avrebbe ricevuto foto di TAC alla testa

Minacce e insulti via social, poi una lettera minatoria rinvenuta nella cassetta delle lettere dell’abitazione della madre.

Ora le foto di una TAC della testa di una persona ricevute su WhatsApp da un numero sconosciuto. Secondo Francesco Dolci si tratterebbe dell’ennesima intimidazione ricevuta nei giorni scorsi, dopo la profanazione delle tomba di Pamela Genini.

Mediaset

Il 41enne impresario, unico indagato per il vilipendio di cadavere della 29enne uccisa lo scorso ottobre da Gianluca Soncin, ha denunciato tutto ai carabinieri.

Ai microfoni di Morning News, Dolci racconta di aver ricevuto queste immagini, con tanto di referto medico, il 22 luglio, da un numero sconosciuto con prefisso estero.

“Spero che sia un errore”, dice, ma è “una coincidenza assurda” che una persona indagata per la decapitazione di una salma riceva la TAC di una testa.

Dolci: “Disegno comune” dietro le minacce

Non solo intimidazioni, minacce insulti, secondo Dolci ci sono troppe, strane coincidenze. Ad esempio, dice, pochi giorni prima che ricevesse la lettera minatoria si era rotta la linea che porta la corrente al cancello elettrico e al videocitofono con le telecamere.

Secondo il 41enne, che continua a dirsi innocente, c’è un “disegno comune” dietro questi fatti.

Dolci: intimidazioni anche ad altri

E parla di un clima di omertà attorno alla vicenda, perché a suo dire sarebbero state fatte intimidazioni anche ad altre persone.

“Secondo me la famiglia di Pamela non lo dice, ma le ha ricevute e le hanno ricevute anche loro“, afferma Dolci. “L’unica persona che ha coraggio di parlare sono io”.

L’uomo parla anche di conversazioni con un’amica di Pamela Genini, in cui lei parlava dei “brutti giri in cui Pamela era finita dentro”.

“In privata sede raccontava, parlava, ci sono messaggi e telefonate registrate, fortunatamente, mentre invece adesso no”.

Dolci invita poi la madre della ragazza, Una Smirnova, a “iniziare a dire la verità”.

Il presunto movente economico

Francesco Dolci parla di un presunto movente economico, perché, come spiega il suo avvocato, le intimidazioni sarebbero iniziate quando da parte loro è stato posto il tema dei soldi che erano nella disponibilità di Genini.

Una somma ingente, tra contanti contenuti in cassette di sicurezza e giacenza del conto corrente, che si avvicina al milione di euro.