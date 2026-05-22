Pamela Genini, Francesco Dolci in lacrime sulla testa trafugata: "Dovevano tagliarla a me, non sono stato io"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci piange in Tv per le foto della salma profanata di Pamela Genini. “La testa da tagliare era la mia” ha dichiarato il presunto ex della 29enne vittima di femminicidio, il cui capo è stato trafugato ed è oggetto delle ricerche dei carabinieri nel dedalo di grotte sotto la zona della proprietà della famiglia dell’imprenditore. Il 41enne, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba, ha respinto ancora una volta gli addebiti, fornendo alcuni dettagli sull’indagine.

Le ricerche della testa di Pamela Genini

Dolci è stato intervistato dalla trasmissione Dentro la notizia mentre le ricerche della testa di Pamela Genini sono in corso da giorni nella fitta rete di cunicoli e cavità naturali che corre sotto Sant’Omobono Terme, comune del Bergamasco dove vive l’imprenditore.

All’inviata del programma condotto di Gianluigi Nuzzi, il 41enne ha confessato di non riuscire quasi a parlare: “Il mio avvocato ha fatto richiesta di riesame e stamattina ho visto le carte e le foto di Pamela“.

ANSA

Le lacrime di Francesco Dolci

Con la voce rotta dal pianto, Dolci ha detto che quelle foto lo hanno fatto “stare molto male” e di essersi reso conto soltanto adesso di “quello che hanno fatto a Pamela” : “Sapevo che era morta, però un conto è vedere invece Pamela dentro una bara e anche quello che le hanno fatto dopo”.

“Pamela la ricordavo viva, l’ho vista sempre solamente viva” ha affermato in lacrime.

I dettagli sulle indagini

Dolci ha spiegato di aver avuto accesso agli atti in seguito alla richiesta di riesame da parte del suo avvocato.

Dalle carte sarebbe venuto a conoscenza di dettagli sull’indagine che gli hanno consentito di rilanciare la tesi già sostenuta in diversi altri collegamenti, di essere vittima di una macchinazione messa in piedi dai veri autori della profanazione della tomba dell’ex per “incastrarlo”.

“Tra l’altro dagli atti d’indagine è emerso che un numero di targa che avevo dato i carabinieri per una segnalazione, uno dei pochi numeri di targa che sono riuscito a prendere” ha dichiarato ai microfoni del programma su Canale 5, sarebbe riconducibile “a un soggetto con precedenti penali di leggi speciali specifiche per reclutamento mercenari e fini terroristici e questa persona girava intorno a casa mia”.