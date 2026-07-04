Pamela Genini, Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: nuova inchiesta dopo il caso tomba

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Francesco Dolci, già indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è ora accusato anche di bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza di Bergamo lo ha interrogato per presunte fatture false legate a una società fallita. L’uomo, assistito dall’avvocata Prandi, respinge tutte le accuse e si dice vittima di un complotto giudiziario.

Pamela Gemini, nuova inchiesta su Francesco Dolci

Non si placano i guai giudiziari per Francesco Dolci, il 41enne di Sant’Omobono Terme già indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano nell’ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Come riportato da testate come Bergamonews e Il Giorno, l’imprenditore edile è ora finito in un secondo fascicolo, aperto dalla Guardia di Finanza di Bergamo, per il reato di bancarotta fraudolenta.

ANSA

Le indagini per bancarotta fraudolenta

Giovedì 2 luglio Dolci è stato interrogato per circa quattro ore dai militari delle Fiamme gialle, assistito dall’avvocata Eleonora Prandi.

L’indagine, coordinata dalla pm Chiara Monzio Compagnoni, sarebbe nata da controlli bancari avviati prima ancora del filone sulla profanazione.

Gli investigatori avrebbero individuato pagamenti, per diverse centinaia di migliaia di euro tra il 2020 e il 2023, verso una società intestata a un conoscente di Dolci: un imprenditore 43enne, legale rappresentante di un’azienda di tubazioni dell’Isola Bergamasca poi fallita, il cui nome comparirebbe anche in un altro filone fiscale legato alla Valcart di Rogno.

Secondo l’ipotesi accusatoria, quei versamenti nasconderebbero fatture per operazioni inesistenti, emesse per svuotare le casse della società e favorirne il fallimento. Un meccanismo per cui Dolci avrebbe incassato una percentuale, ma il diretto interessato respinge tutto e minaccia querele.

L’inchiesta sulla profanazione della tomba

Resta parallela e distinta l’altra inchiesta, coordinata dal pm Giancarlo Mancusi, nella quale Dolci è l’unico indagato per profanazione di salma e vilipendio di cadavere.

In quel filone sono emerse anche testimonianze secondo cui l’uomo sarebbe stato “ossessionato” da Pamela, quasi un suo autoproclamato “redentore”. Lui ha sempre respinto questa ricostruzione: “Volevo solo salvarla dai brutti giri in cui era finita”, ha dichiarato agli inquirenti.

Dolci si proclama innocente su entrambi i fronti e parla di un complotto ai suoi danni. La testa della 29enne di Strozza non è mai stata ritrovata.