Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere: si cerca la testa trafugata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Dolci è indagato ufficialmente per il vilipendio e per il furto del cadavere di Pamela Genini. Era stato chiamato nella tarda mattinata in caserma dove, insieme all’avvocata, ha risposto alle domande del pm Giancarlo Mancusi. Il racconto dell’uomo risultava incerto, sospette anche le foto scattate al loculo. È prevista una perquisizione dell’abitazione di Dolci alla ricerca, presumibilmente, della parte di corpo mancante di Pamela.

Francesco Dolci indagato per la profanazione

Francesco Dolci è stato ascoltato per ore presso il Comando Provinciale dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, insieme al pm Giancarlo Mancusi. Quest’ultimo è il coordinatore delle indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini, al quale non tornavano alcune discrepanze nel racconto dell’ex fidanzato e non solo.

Entrato poco prima dell’ora di pranzo e uscito poco dopo le 18:00 del 6 maggio, Dolci è ora indagato per vilipendio e per il furto del cadavere dell’ex fidanzata ventinovenne.

Durante il lungo colloquio era presente anche l’avvocata Eleonora Prandi. Prima di arrivare al Comando Provinciale, l’imprenditore era già stato in un’altra caserma per depositare una denuncia e altro materiale utile, a suo dire, per le indagini.

Perquisizione in casa

Francesco Dolci è uscito dalla caserma dopo ore e lo ha fatto insieme ai carabinieri. Si stanno dirigendo a Sant’Omobono Terme, dove il quarantunenne vive.

I carabinieri stanno andando a perquisire le abitazioni. Sarebbero due: una è quella con la piscina, già visitata dai telegiornali in più di un’occasione; l’altra, invece, è quella dei genitori di Dolci.

Secondo il Corriere della Sera, è lecito pensare che gli inquirenti stiano chiudendo il cerchio intorno a Dolci e che l’obiettivo della perquisizione sia la testa di Pamela.