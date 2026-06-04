Pamela Genini, Francesco Dolci irrita la famiglia volendosi costituirsi parte civile: "Stalker e oltraggioso"

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Francesco Dolci ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro Gianluca Soncin per il femminicidio di Pamela Genini. La richiesta dell’uomo, poi respinta dai giudici, ha irritato la famiglia della 29enne. L’avvocato Niccodemo Gentile, che rappresenta la madre della vittima, Uma Smirnova, ha affermato che Dolci “è stato uno stalker in vita e dopo la morte” della ragazza.

La mossa di Dolci nel processo sul femminicidio di Pamela Genini

Il processo contro Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, ha preso il via nella mattinata di giovedì 4 giugno nell’aula della Corte d’Assise di Milano. L’ex compagno della vittima è imputato per omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, futili motivi e crudeltà, oltre che dalla relazione affettiva terminata.

Francesco Dolci, ex amico di Pamela Genini, che era al telefono con la vittima quando è stata uccisa nella sua abitazione con 76 coltellate lo scorso 14 ottobre, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro Soncin. Dolci è indagato a Bergamo per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito delle indagini sulla sparizione della testa di Pamela Genini dal feretro nel cimitero di Strozza.

ANSA

La rabbia della famiglia di Pamela Genini contro Dolci

La decisione di Francesco Dolci di costituirsi parte civile nel processo sul femminicidio di Pamela Genini ha suscitato la rabbia della famiglia della vittima.

Poco prima dell’inizio del processo, Pier Giuseppe Rota, compagno di Una Smirnova (madre di Pamela Genini), ha dichiarato ai cronisti: “No comment sulla istanza di parte civile di Dolci, per me deve essere buttata via“.

L’avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la mamma della vittima, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che Dolci “è stato uno stalker in vita e dopo la morte” di Pamela Genini.

L’avvocato Gentile ha chiesto alla Corte d’Assise di Milano di respingere l’istanza di Francesco Dolci: “La realtà supera la più fervida immaginazione. Non c’è alcun rispetto per la famiglia già oltraggiata”.

Anche la pm Menegazzo ha chiesto di rigettare la richiesta di Francesco Dolci, sottolineando che esiste l’inchiesta bergamasca sul vilipendio di cadavere a suo carico e che Dolci è un teste importante del processo milanese, in quanto ultimo a parlare con la 29enne.

La replica dell’avvocata di Francesco Dolci

Questa è stata la replica dell’avvocata Eleonora Prandi per Francesco Dolci: “Questo procedimento non c’entra con Bergamo e da maggio del 2025 i due avevano un rapporto stabile e ciò emerge dal cellulare e dalle testimonianze dei genitori. Era un rapporto parallelo, ma duraturo e continuativo, e lui è stato l’ultima persona con cui ha parlato lei e questo deve far riflettere”.

Prandi ha aggiunto: “Lei ha chiesto aiuto a lui e poi Dolci ha collaborato con i pm. La loro relazione è sfociata anche in una richiesta di matrimonio di lei, avevano un progetto in essere”.

La decisione dei giudici su Francesco Dolci parte civile

I giudici hanno respinto la richiesta di Francesco Dolci di costituirsi parte civile nel processo a Gianluca Soncin.

Per i giudici della Corte d’Assise, “l’esistenza di un rapporto sentimentale tra Francesco Dolci e Pamela Genini di pochi mesi, da maggio a ottobre 2025, non connotato da una stabile e continuativa convivenza e in presenza di un rapporto sentimentale parallelo della vittima con Gianluca Soncin, non consente di riconoscere la legittimazione alla costituzione di parte civile”.

Le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella avevano espresso parere negativo.

Sono state escluse dalle parti civili anche due associazioni che si occupano di violenza sulle donne. Ammessi, invece, Nicola e Veronica Genini, fratello e sorella della vittima, oltre alla madre Una Smirnova.

Il commento di Francesco Dolci

L’agenzia Adnkronos ha riportato il commento di Francesco Dolci alla non ammissione come parte civile nel processo contro Gianluca Soncin: “È un’ennesima cattiveria che viene fatta a Pamela. Peccato perché come parte civile avrei potuto combattere con il mio avvocato contro Soncin. Io ero la persona più vicina a Pamela e infatti, quando aveva bisogno, mi veniva sempre a cercare. Di certo non lo facevo per soldi di costituirmi parte civile, ma per combattere fino alla fine questa guerra. I giudici hanno scelto questo e va bene”.

L’uomo ha poi aggiunto: “Mi hanno riferito che sembrava il processo a me e non a Soncin“.

Ancora Francesco Dolci: “Come sempre dalla morte di Pamela a questa parte la famiglia attacca me e non Soncin. Mi sembra assurdo che queste persone parlino di miei atti persecutori nei confronti di Pamela, che non sono veri, e nessuno invece parla di quelli di Soncin. Se fossi stato uno stalker, perché Pamela avrebbe passato settimane intere qua a casa mia? Cercare il bene e preoccuparsi è ben diverso che fare atti persecutori. Io ho sempre cercato di salvarla”.

La madre di Pamela Genini a Gianluca Soncin: “Bastardo”

Quando Gianluca Soncin è entrato in aula, accompagnato dalla Polizia penitenziaria, Una Smirnova lo aveva insultato gridandogli “Bastardo”.

La madre di Pamela Genini ha definito “devastante” l’effetto che gli ha fatto vedere Soncin.