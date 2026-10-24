Pamela Genini, Francesco Dolci presenta denuncia sul coltello ritrovato in casa: ipotesi depistaggio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci annuncia di aver presentato una denuncia sul ritrovamento del coltello nepalese a casa sua. Il 41enne indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba dell’ex Pamela Genini, 29enne modella uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, la cui testa è stata trafugata, ha ribadito in Tv l’ipotesi depistaggio, sostenendo che qualcuno possa cercare di incastrarlo.

Il coltello

Intervistato nella trasmissione Quarto Grado da Gianluigi Nuzzi, Francesco Dolci ha è tornato a respingere qualsiasi collegamento con il coltello ritrovato nel garage di casa sua, per il quale si è dichiarato da subito estraneo.

La lunga lama sarebbe stata ritenuta compatibile con lesioni gravi come una decapitazione, ma il 41enne ha tenuto a precisare in Tv che "è senza filo", secondo quanto gli avrebbe detto il generale Luciano Garofano, in quanto quel "coltello lì non è mai stato affilato quindi è un pezzo di ferro".

La denuncia di Francesco Dolci

Affiancato dal suo legale, l’avvocato Pierpaolo Cassarà, Dolci ha ribadito di essere vittima di una serie di depistaggi, per i quali ha dichiarato di aver sporto denuncia, senza però scendere nel dettaglio e parlando soltanto di "dinamiche, dei fatti, delle persone che sono collegate a questo coltello".

Lo stesso difensore del 41enne ha sottolineato in trasmissione come il coltello potrebbe essere stato introdotto con facilità nella proprietà di Francesco Dolci, descritta "quasi come il Colosseo, non si pagava neanche il biglietto, entravano dentro tutti, tutti".

Il ritrovamento del Dna sulla tomba di Pamela Genini

L’annuncio della denuncia presentata dall’indagato è arrivata in concomitanza con un’altra notizia che potrebbe rivelarsi una svolta per le indagini: il ritrovamento di Dna femminile sulla tomba di Pamela Genini profanata nel cimitero di Strozza.

Si tratta del materiale genetico trovato sul nastro adesivo nella parte posteriore del coperchio della lapide provvisoria in plastica, analizzato dal consulente di Dolci, il genetista Marzio Capra.

"I profili che io ho potuto apprezzare ricavati da queste tracce sono risultati di origine mista, più femminile ma anche maschile" ha spiegato l’esperto.

"In ogni caso ambedue questi profili – sia quello femminile che quello minoritario maschile – sono stati utilizzati per tutte le comparazioni con i soggetti di interesse e hanno fato esito negativo" ha aggiunto Capra.