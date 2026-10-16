Pamela Genini, Francesco Dolci replica alle accuse di essere suo stalker: "Se lo fossi stato lei sarebbe viva"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Francesco Dolci non ci sta: l’accusa di essere stato un vero e proprio “stalker” per la povera Pamela Genini la considera troppo. Si tratta di una rappresentazione ripetuta nel corso dei mesi dalla madre di Pamela, la signora Una Smirnova. Dolci ha replicato all’accusa, sostenendo che se davvero fosse stato lo stalker di Pamela, se davvero l’avesse seguita giorno e notte, ci sarebbe stata un’unica conseguenza: oggi Pamela sarebbe ancora viva, perché lui l’avrebbe difesa dalle 76 coltellate inferte da Gianluca Soncin.

Francesco Dolci respinge l’accusa di stalking

Una, la mamma di Pamela, ormai da mesi esprime disistima nei confronti di Francesco Dolci. Il quale, raggiunto dalle telecamere delle varie tv, argomenta, sminuisce, contestualizza, smentisce.

Oggi la Procura lo accusa di avere profanato la tomba di Pamela Genini, avendone rimosso e occultato la testa. Lui respinge anche tale ricostruzione.

Ma torniamo al capitolo stalking. “È un peccato che non sono stato lo stalker di Pamela, è un peccato che non la pedinavo 24 ore su 24”, ha commentato Dolci alle telecamere della trasmissione Rai Vita in diretta.

“Se io fossi stato lo stalker, se l’avessi pedinata 24 ore su 24 come dice la madre, quel cancello? Non ci sarebbe stato un cancello! Ci sarebbe stato un muro che neanche con 200 coltellate [Soncin] avrebbe potuto passare! Le avrei prese tutte io le coltellate e Pamela a quest’ora sarebbe viva“, ha aggiunto in piena commozione.

La testa di Pamela Genini

Durante uno scambio con il conduttore Alberto Matano, Francesco Dolci ha ripercorso con la mente il giorno in cui fu chiamato a visionare la foto dei resti violati di Pamela.

“Per giorni – ha detto – io non riuscivo a capire… e quando ho visto in Procura, nel riesame, la foto di Pamela decapitata io urlavo ed ero proprio rimasto sconvolto… per giorni… perché dicevo ‘L’hanno fatto veramente?’, perché non riuscivo a crederci e mi chiedevo: ‘Ho visto la foto di quello che le hanno fatto?'”.

Caso Genini, il mistero del Dna

Oggi si cerca di capire a chi appartenga il Dna rinvenuto su un pezzo di scotch utilizzato per chiudere la tomba dopo la profanazione.

Si tratta di tracce miste: di un uomo e di una donna. Non si tratta del Dna di Francesco Dolci: gli esiti scientifici lo scagionano.

Le indagini sulla profanazione del corpo di Pamela Genini continuano. Il processo per il suo omicidio, invece, è arrivato alla terza udienza, durante la quale l’assassino ha chiesto perdono ai familiari della vittima.