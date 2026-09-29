Pamela Genini, Francesco Dolci replica alle accuse sulla manomissione dei freni dell'auto nella chat del 2020

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Francesco Dolci ha smentito che i freni dell’auto di Pamela Genini siano stati manomessi, ma una foto di un carrozziere rivelerebbe il contrario. La ragazza, nel 2020, in una chat aveva parlato di qualcuno che aveva modificato il sistema di frenata della vettura e aveva ipotizzato si trattasse proprio di Dolci.

La foto dei freni manomessi

A Verità nascoste, è stata mandata in onda l’intervista a un carrozziere. L’uomo aveva fatto una foto dei freni di Pamela Genini spiegando alla ragazza che c’era stata una manomissione umana.

Nella foto, mostrata in Tv, il carrozziere ha spiegato che c’è il tubo dell’olio che passa sotto il freno, ma sarebbe impossibile a meno che qualcuno non lo abbia spostato di proposito.

ANSA

Il tubo in quella posizione avrebbe rischiato di rompersi a causa dell’attrito con il freno e avrebbe impedito ai freni di funzionare correttamente e quindi di fermare la vettura.

Dolci sulla presunta manomissione

Francesco Dolci, ospite a Verità nascoste, ha detto che non c’era stata alcuna manomissione e che, quando lui e Genini erano andati a sporgere querela, gli agenti gli avevano riso in faccia pensando che volessero ottenere solo i soldi dell’assicurazione per un falso danneggiamento.

Alla domanda di Milo Infante sul perché Dolci non crederebbe alle parole del meccanico che ha chiaramente spiegato che il tubo in quella posizione non poteva essere stato causato da un incidente ma solo da una mano umana, l’imprenditore è rimasto fermo sulla sua posizione.

“Io non faccio né il meccanico né il carrozziere – ha detto – Pamela so che aveva discusso qualche tempo prima con il suo carrozziere, che era il patrigno, proprio perché aveva preso mille euro dall’assicurazione per una piccola botta e lui voleva che la riparasse e le aveva chiesto duemila euro”.

Infante gli ha quindi fatto notare che però questa cosa non c’entra con la manomissione della macchina.

I messaggi di Pamela

A una terza persona, Pamela aveva scritto, in un primo messaggio: “È fuori di testa (riferendosi a Dolci, ndr), mi ha sabotato i freni della macchina, ho paura”.

Mentre Infante ricorda questi messaggi, l’avvocato di Dolci è intervenuto sottolineando che lo dice a un’altra persona che non si sa chi sia.

“Bisogna contestualizzare“, ha detto il legale. In ogni caso pare che la ragazza avesse avuto il sospetto che dietro la manomissione della sua auto ci fosse Dolci, anche se l’uomo sembra essere certo che nessuno abbia modificato il sistema di frenata della vettura.