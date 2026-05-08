Pamela Genini, Francesco Dolci ripreso mentre ispezionava la tomba: quando sarebbe avvenuta la profanazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa il 14 ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Secondo quanto emergerebbe dagli accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Zogno, Francesco Dolci, ex della donna, sarebbe stato ripreso più volte dalle telecamere del cimitero di Strozza mentre controllava il loculo della giovane. Gli investigatori riterrebbero particolarmente rilevanti i filmati registrati a partire dal 18 marzo e nei giorni successivi.

Pamela Genini, le indagini sulla profanazione della tomba

Come riporta il Corriere della Sera, le immagini mostrerebbero Francesco Dolci fermarsi nei pressi del camposanto e osservare con attenzione il loculo di Pamela Genini.

Gli inquirenti starebbero cercando di ricostruire quando sia avvenuta la profanazione e quali potrebbero essere stati i movimenti dell’uomo nei mesi precedenti alla scoperta.

ANSA

L’ipotesi investigativa collocherebbe la profanazione tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

La scoperta ufficiale è avvenuta soltanto il 23 marzo, motivo per cui non esisterebbero immagini dirette del momento in cui il loculo sarebbe stato manomesso.

Gli investigatori, però, attribuirebbero peso alle registrazioni della notte del 18 marzo.

Intorno alle 2, Francesco Dolci sarebbe arrivato in auto davanti al cimitero, fermandosi sul lato destro del cancello.

Una posizione che, secondo chi indaga, gli avrebbe consentito di osservare il loculo della ragazza.

Francesco Dolci e i giorni successivi alla riapertura del cimitero

L’attenzione si concentra anche sui giorni successivi.

Il Corriere della Sera spiega che dal 19 marzo, data di riapertura del cimitero dopo alcuni lavori, Francesco Dolci sarebbe tornato più volte sul posto.

Le telecamere lo avrebbero ripreso mentre controllava in modo insistente alcuni punti precisi del loculo.

Secondo le indagini, quei punti corrisponderebbero ai segni lasciati dalla manomissione: un tassello nella parte superiore centrale, una lieve apertura nella zona inferiore e tracce di mastice nell’angolo in basso a destra.

Gli investigatori riterrebbero significativo il comportamento definito “ossessivo” dell’uomo.

Nelle immagini analizzate, Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, sembrerebbe osservare proprio le aree in cui sarebbero state rilevate le anomalie.

Le fotografie del loculo e i sospetti degli inquirenti

Tra gli elementi ritenuti importanti ci sarebbero anche alcune fotografie scattate dallo stesso Francesco Dolci tra il 7 novembre e il 23 marzo.

Gli scatti mostrerebbero il loculo in momenti diversi e, secondo gli investigatori, alcune tracce apparirebbero progressivamente ripulite.

La Procura avrebbe invitato chiunque possieda immagini o video della tomba a consegnarli agli inquirenti.

In particolare, una foto del 2 novembre consegnata da Piergiuseppe Rota, compagno della madre della vittima, sarebbe considerata decisiva.

Nell’immagine sarebbe visibile una traccia nell’angolo in basso a destra del loculo.

Secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe trattarsi di mastice utilizzato per richiudere il loculo dopo la manomissione.

L’operaio che aveva eseguito la chiusura provvisoria avrebbe escluso che quel materiale fosse la schiuma espansa utilizzata durante il lavoro.

Per questo motivo gli investigatori ritengono che la violazione della tomba fosse già avvenuta entro il 2 novembre.

Profanazione tomba Pamela Genini, l’interrogatorio di Francesco Dolci

Francesco Dolci è stato interrogato per circa sei ore nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, assistito dall’avvocata Eleonora Prandi.

Durante il colloquio avrebbe risposto a tutte le domande, negando però ogni coinvolgimento.

All’arrivo nella sua abitazione di Sant’Omobono Terme, dove i carabinieri hanno eseguito una lunga perquisizione, avrebbe dichiarato: “Non so a chi ho pestato i piedi per arrivare a una cosa del genere”.

Francesco Dolci sostiene da tempo di essere vittima di minacce e aggressioni da parte di persone interessate a screditarlo.

Secondo la sua versione, qualcuno vorrebbe “tappargli la bocca” perché sarebbe a conoscenza di vicende legate alla vita di Pamela Genini a Milano.

Le perquisizioni nelle proprietà della famiglia di Francesco Dolci

Dopo l’interrogatorio, i carabinieri avrebbero effettuato controlli nelle proprietà utilizzate dalla famiglia Dolci a Sant’Omobono.

Nell’area sarebbero presenti anche depositi e attrezzature utilizzate per l’attività edilizia di famiglia.

Gli investigatori starebbero verificando la possibile compatibilità degli strumenti presenti con le modalità della profanazione.

Secondo quanto emergerebbe dalle indagini, la bara sarebbe stata aperta utilizzando un flessibile da muratore.

Non viene escluso che lo stesso strumento possa essere stato utilizzato anche per il taglio della testa della giovane, che risulta ancora mancante.

La restituzione della cagnolina Bianca

Tra gli episodi considerati dagli investigatori compare anche la vicenda della cagnolina Bianca, appartenuta a Pamela Genini.

Il 23 ottobre Francesco Dolci partecipò a una trasmissione televisiva insieme all’animale, spiegando di essersene preso cura dopo l’omicidio della ragazza.

Alla domanda sulla restituzione del cane alla madre di Pamela, rispose: “Non è un problema”.

La riconsegna della cagnolina avvenne il 27 ottobre.

Secondo gli investigatori, quella data potrebbe rappresentare uno dei momenti chiave per ricostruire la cronologia della profanazione.

L’arco temporale individuato dagli inquirenti partirebbe proprio dalla fine di ottobre e terminerebbe il 2 novembre, giorno della prima fotografia in cui sarebbero visibili segni compatibili con la manomissione del loculo.