Pamela Genini, Francesco Dolci si difende dopo il ritrovamento di un pugnale in casa: "L'ha messo qualcuno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gli investigatori hanno sequestrato un pugnale a Francesco Dolci, amico di Pamela Genini e unico indagato per il furto della testa, trafugata dalla sepoltura. Si tratta di un kukri, un particolare pugnale di origine asiatica (nepalese o tibetana) dalla lama ricurva. Verranno effettuati esami di laboratorio al fine di accertare la presenza di eventuali tracce biologiche sull’oggetto.

Pugnale sequestrato a Francesco Dolci

Il kukri è un pugnale a lama ricurva, che ricorda vagamente un machete, e che può essere utilizzato come arma o come attrezzo agricolo.

Durante una perquisizione, i carabinieri lo hanno trovato in una credenza in un deposito per gli attrezzi in un immobile di proprietà della famiglia Dolci a Sant’Omobono Imagna.

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Saranno ora i Ris a effettuare le analisi del caso. Gli investigatori puntano ad accertare se la lama in questione sia stata utilizzata per decapitare la salma di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal fidanzato, Gianluca Soncin.

Secondo il medico legale che si è occupato della seconda autopsia, gli attrezzi usati per tagliare la testa al cadavere sarebbero compatibili con una sega circolare e un coltello.

Il 41enne Francesco Dolci è l’unico indagato per il vilipendio del cadavere e la profanazione della tomba di Pamela Genini.

Francesco Dolci si professa innocente

Dolci si professa innocente e ribadisce la sua linea di difesa: qualcuno l’avrebbe posto al centro di un complotto allo scopo di incastrarlo.

Già prima di essere indagato, nel corso di diverse interviste televisive, Dolci aveva sostenuto che Pamela fosse finita, suo malgrado, al centro di un brutto giro milanese nel quale circolavano molti soldi. Secondo Dolci, il fatto di avere denunciato tali circostanze lo avrebbe esposto alle ritorsioni di persone pericolosissime e senza scrupoli, intenzionate a zittirlo.

Ed anche il pugnale kukri sarebbe, a suo dire, stato messo nel cassetto della credenza al fine di incastrarlo.

“Non ho mai visto quell’arma. Essendo così particolare me la ricorderei, anche perché sono un appassionato di storia. Quella è una spada di derivazione macedone”, ha dichiarato ai microfoni della trasmissione Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi.

Pamela Genini, Francesco Dolci unico indagato

Da persona informata sui fatti, Francesco Dolci è diventato l’unico indagato per la mutilazione del cadavere di Pamela Genini.