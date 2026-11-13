Pamela Genini, Francesco Dolci trascina in tribunale mamma Una e il giudice archivia: "Ennesima anomalia"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il tribunale di Bergamo ha archiviato la querela per diffamazione di Francesco Dolci contro Piergiuseppe Rota, compagno di Una, mamma di Pamela Genini. Al centro dello scontro c’è Bianca, la cagnolina della modella uccisa nel 2025. Dolci attacca, la famiglia replica in tv: “Il cane sta benissimo, lo adoriamo”.

Pamela Genini, archiviata denuncia di Francesco Dolci

Tra Francesco Dolci e la famiglia di Pamela Genini lo scontro va avanti da più di un anno, con la lite arrivata anche davanti a un giudice. Il tribunale di Bergamo ha ora archiviato la querela per diffamazione che l’imprenditore bergamasco aveva presentato contro Piergiuseppe Rota, compagno della madre della vittima, Una Smirnova. Al centro della disputa c’è Bianca, la chihuahua che Pamela portava sempre con sé.

La notizia è stata approfondita durante la trasmissione di Canale 5 “Dentro la notizia”. In studio, Gianluigi Nuzzi ha letto il passaggio centrale del provvedimento. Le parole di Rota, si legge “si inseriscono in un contesto di evidente sofferenza emotiva legato al recente decesso della figlia della compagna e risultano finalizzate a ottenere la restituzione alla famiglia della cagnolina appartenuta alla defunta, alla quale i congiunti attribuivano un comprensibile valore affettivo”*. Il giudice, quindi, ha considerato quelle frasi dentro il dolore di una famiglia che rivoleva l’unico ricordo vivo della ragazza.

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Bianca consegnata a mamma Una

Bianca si trovava nell’appartamento al momento del delitto e gli inquirenti l’avevano affidata a Dolci, che quella sera aveva dato l’allarme alla polizia, senza però riuscire a salvare Pamela. La madre aveva chiesto più volte di riaverla, fino a quando, il 26 ottobre, si era rivolta alla Procura di Milano chiedendo il sequestro urgente dell’animale, con una querela per furto e appropriazione indebita.

La cagnolina era tornata alla famiglia il giorno dopo, e Dolci si era opposto con una querela. “È l’ennesima dimostrazione che a Bergamo la Procura anziché punire i responsabili di queste continue diffamazioni nei miei confronti, anzi gli dà anche incentivo e modo per continuare, come continuano a fare” ha commentato in tv, corretto subito da Nuzzi: “La decisione finale è del tribunale, non della Procura”.

L’imprenditore ha poi sollevato quella che chiama “anomalia“. All’udienza, ha raccontato, c’era “il pm Giancarlo Mancusi, che è il pm che sta indagando sulla profanazione e non era il pm assegnatario di queste querele”. Mancusi è il magistrato che a Bergamo coordina l’inchiesta sulla tomba violata di Pamela, per cui Dolci è l’unico indagato.

“Venire a dire che io maltrattavo il cane, sono tutte falsità” ha affermato. “Falsità che da un anno vanno avanti contro di me. Io sono stanco”. Dolci di dice anche pronto a essere ascoltato dagli investigatori milanesi: “Mi hanno chiesto di tutto, ma del cane proprio zero”. In trasmissione ha anche messo in dubbio il rapporto tra Pamela e Rota, dicendo di avere messaggi che lo proverebbero: “Bisogna voler bene alle persone in vita, non dopo morte”.

La posizione della famiglia

Rota ha scelto di non rispondere alle provocazioni: “Il cane sta benissimo, lo adoriamo e lei ci ama, è con noi”. E sul suo accusatore ha dichiarato: “Tende sempre a spostare tutte le situazioni. Stavamo parlando di Bianca, va a parlare di tutto il resto e credetemi, non lo considero davvero più. Per età potrei essere suo padre: per fortuna non è così”.