Pamela Genini, Francesco Dolci volontariamente in Procura per "moventi e persone interessate"

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Francesco Dolci si sarebbe recato spontaneamente dai carabinieri di Bergamo per consegnare un memoriale contenente “moventi e persone interessate” che non sarebbe stato trasmesso nel corso delle indagini sul femminicidio di Pamela Genini. Nel frattempo al comando sono state ascoltate le amiche della 29enne uccisa a Milano nel 2025. I carabinieri starebbero ascoltando anche l’ex fidanzato di Pamela, al quale la famiglia della ragazza ha affidato il cane Bianca.

Il memoriale di Francesco Dolci

La notizia è arrivata da un inviato de La Vita in Diretta, lunedì 27 aprile. Secondo il corrispondente Francesco Dolci avrebbe consegnato spontaneamente un memoriale agli inquirenti, a Bergamo.

Nel faldone sarebbero riportati i possibili moventi e i nomi di persone interessate a far vivere a Pamela Genini “una vita più ritirata”. Durante il collegamento l’inviato ha riferito che quelle carte non sarebbero ancora state depositate.

ANSA

Dolci, continua l’inviato, ha consegnato quel materiale perché non sarebbe stato trasmesso agli organi preposti durante le indagini sul femminicidio di via Iglesias, avvenuto il 14 ottobre a Milano e per il quale è stato arrestato il fidanzato Gianluca Soncin.

Da tempo, infatti, Francesco Dolci insiste nel riferire che Soncin avrebbe fatto parte di un gruppo di “imprenditori del crimine” di cui Pamela Genini sarebbe stata “pedina involontaria”, e che la stessa organizzazione avrebbe mosso la mano di Soncin.

In caserma le amiche e l’ex fidanzato di Pamela Genini

Nel frattempo i carabinieri di Bergamo stanno ascoltando le amiche di Pamela Genini, Elisa e Nicole, e anche l’ex fidanzato al quale i genitori della ragazza, Una Smirnova e Pier Giuseppe Rota, hanno affidato la cagnolina Bianca dopo la morte della loro figlia.

Con la sua mossa, quindi, Dolci porta avanti la sua convinzione di un’organizzazione che avrebbe mosso i fili e del femminicidio di Pamela e della profanazione della sua tomba al cimitero di Strozza (Bergamo).

Il punto sulle indagini

Nell’ultima settimana il caso della profanazione della tomba della 29enne ha conosciuto diversi colpi di scena. Il primo riguarda una figura che la telecamera di videosorveglianza avrebbe immortalato di notte, tra il 18 e il 20 marzo, all’esterno del cimitero di Strozza.

Il primo è un presunto capello rinvenuto nell’imboccatura di una botola in casa di Francesco Dolci. Circostanza, questa, che il testimone considera possibile dato che la 29enne spesso sarebbe stata ospite della sua abitazione.