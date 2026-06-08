Pamela Genini, Gianluigi Nuzzi sbotta contro Francesco Dolci: "Evitiamo ironia, una ragazza è stata uccisa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel corso della nuova puntata di Dentro La Notizia Gianluigi Nuzzi ha dovuto richiamare all’ordine Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini con l’ipotesi di vilipendio di cadavere. Il conduttore lo ha incalzato sul telefono bianco recentemente consegnato dal 41enne agli inquirenti. L’impresario, ricordiamo, in precedenza affermava di non avere idea di dove conservasse il dispositivo. Quindi Nuzzi gli ha chiesto: “Dove lo aveva messo?”, e Dolci ha replicato: “Se lo dicessi qui gli spettatori non guarderebbero più le altre trasmissioni, quindi lasciamo spazio a tutti”. Il conduttore non ha gradito: “Respingo questa ironia, mi scusi, c’è una ragazza che è stata uccisa”.

La gaffe di Francesco Dolci sul telefonino bianco

Durante un collegamento dalla sua abitazione di Sant’Omobono Terme (Bergamo) con lo studio di Dentro La Notizia Francesco Dolci, il 41enne indagato per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini, ha parlato del telefono bianco consegnato agli inquirenti.

Dolci, ricordiamo, lo ha consegnato agli inquirenti dopo aver spiegato di non avere idea di dove lo avesse conservato. Quindi Gianluigi Nuzzi gli ha chiesto dove l’abbia trovato.

“Se dovessi dire come l’ho trovato poi le altre persone non guarderebbero gli altri programmi e guarderebbero solo te”, ha risposto l’imprenditore.

Infine ha aggiunto: “Quindi lasciamo anche un po’ di spazio agli altri”. La sua risposta ha infastidito Gianluigi Nuzzi, che con toni pacati ha richiamato il suo ospite.

Gianluigi Nuzzi sbotta a Dentro La Notizia

“Io devo respingerla, questa ironia, chiedo scusa”, ha detto Gianluigi Nuzzi per richiamare all’ordine il 41enne in collegamento. Il conduttore ha ricordato che “stiamo parlando di una ragazza, di un corpo che non è ricomposto, di una ragazza che è stata brutalmente uccisa”.

Francesco Dolci, nella sua replica, ha parlato di “persone che hanno detto falsità all’autorità giudiziaria”, sia dopo il femminicidio di Pamela Genini che dopo la profanazione della tomba.

Il telefono grigio

Nell’abitazione di Dolci, inoltre, è stato rinvenuto un vecchio telefono grigio che gli inquirenti avrebbero deciso di non sequestrare perché non funzionante.

“Ora grazie a un tecnico lo abbiamo sistemato” e “abbiamo iniziato ad analizzarlo”, ma il dispositivo è rimasto a disposizione di Dolci. All’interno, secondo l’indagato, ci sarebbero le prove delle presunte “menzogne che certe persone hanno detto all’autorità giudiziaria”.