Pamela Genini, i dubbi dell'amica su Francesco Dolci "troppo presente" e quei 400.000 euro spesi per lei

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono le indagini, così come le testimonianze, per capire chi è stato a profanare la tomba di Pamela Genini e perché. L’ultimo contributo arriva da un’amica della 29enne, secondo cui l’ex fidanzato Francesco Dolci a volte era “troppo presente”. Stando al racconto della ragazza poi “la persona che ha tagliato la testa di Pamela è una persona che ha fatto fatica a vivere il distacco”.

L’amica Pamela Genini dai carabinieri

A La vita in diretta ha parlato Elisa, un’amica di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano nel novembre 2025.

“Pamela era il sole, era vitalità ed eleganza”, ha detto la ragazza, convocata dai carabinieri per parlare di Pamela.

“Penso mi chiederanno il mio rapporto con lei e i rapporti che lei aveva con altre persone”, ha spiegato.

I dubbi su Francesco Dolci e i 400 mila euro

Elisa ha parlato anche di Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela e i 400 mila euro che avrebbe dato a Pamela.

“Mi sembra strano, però se lo dice lui sarà così”, ha solo aggiunto la ragazza.

La cifra di 400 mila euro che Dolci ha detto di aver dato a Pamela nel corso degli anni è oggetto di indagine.

Dolci ha messo a verbale la dichiarazione sui soldi che ha detto di aver dato a Pamela tra cene, regali e vacanze: “Ogni volta che aveva bisogno io c’ero, lei sapeva che ero buono”.

Francesco Dolci “troppo presente”

Elisa poi ha parlato del rapporto tra Pamela e Francesco Dolci: “Lei diceva che c’era sempre che era una persona molto presente nella sua vita, a volte troppo presente. Forse i primi tempi erano stati fidanzati, negli ultimi tempi erano solo amici, poi magari lui dice altro”, ha spiegato.

A Elisa poi è stato chiesto chi possa essere stato a decapitare il cadavere di Pamela: “L’unica cosa che posso dire è che la persona che ha tagliato la testa di Pamela è una persona che ha fatto fatica a vivere il distacco, sia dal corpo fisico che da lei come personalità”

“Quindi è una persona che non ha saputo vivere questo distacco e ha voluto esercitare un controllo che probabilmente esercitava in vita”, ha aggiunto Elisa.

“Io non farei mai una cosa del genere, una cosa come profanare un cadavere: lo fanno le peggio persone e le persone senza dio”, aveva detto Francesco Dolci.

E resta da capire se quei 400 mila euro possano essere collegati con la profanazione della tomba. Intanto la madre di Pamela ha mostrato messaggi in cui la figlia si lamentava della presenza insistente di Dolci.