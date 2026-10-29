Pamela Genini, i genitori contro Francesco Dolci e il suo avvocato: la madre Una lascia il collegamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una Smirnova, madre di Pamela Genini, si scontra con Francesco Dolci e il suo avvocato. La donna, a un certo punto, dichiara di essere così arrabbiata da non riuscire a parlare e lascia la parola a Piergiuseppe Rota, il patrigno di Pamela. Il motivo è il termine con il quale la figlia viene descritta al momento e che l’avvocato di Dolci ha ripetuto (riportando le parole di altri), ovvero “escort“. L’invito della madre è di portare rispetto a una vittima di femminicidio.

Una Smirnova, scontro con Francesco Dolci

A Ore 14 Sera è andato in onda lo scontro tra la madre di Pamela Genini e Francesco Dolci, indagato nel caso di profanazione della tomba della vittima di femminicidio. Una Smirnova, in collegamento, dice che tutto quello che sta sentendo è un “delirio totale”.

Secondo lei ci sono due personaggi “psycho“, ovvero Francesco Dolci e il suo avvocato. Il motivo sono le cose che starebbero dicendo sulla figlia, come la stanno etichettando.

Immediata la reazione dallo studio, dove l’avvocato cerca di spiegare che non sono sue parole, ma le stava riportando. Ma Una ripete: “Lei non deve permettersi di etichettare mia figlia come escort”.

Cosa hanno detto Una e il patrigno

Ma la madre di Pamela si è sfogata e, dopo aver ripreso la parola, si è scagliata contro il delirio che sente tutti i giorni passare in televisione e che pesa sulla sua esistenza. “Io non ce la faccio più, tutti i giorni in qualsiasi Tv, in qualsiasi intervista, sento sempre le stesse cose, le stesse bugie, le stesse calunnie dette da Francesco Dolci”.

Non solo lui, ma il dito è puntato anche contro l’avvocato, e la madre della vittima dichiara: “Non si deve permettere di toccare mia figlia, una ragazza che non c’è più, che è stata uccisa”. E sulla famosa cifra discussa, quei soldi che Pamela teneva forse da parte per qualcuno, risponde Piergiuseppe Rota, il patrigno. Dice di vergognarsi di come si sta comportando Francesco e che all’inizio credevano che volesse bene a Pamela, che l’amasse.

Poi, prosegue, tutto è cambiato e ha cominciato a diffamarla. “Questa storia dei soldi, minacce, credetemi che la famiglia è stata la prima a sottoporre questi soldi all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri in modo che fossero controllati. Sono stati dichiarati da Pamela”, spiega.

La risposta di Dolci e dell’avvocato

Poi la parola passa allo studio, dove Dolci contrattacca. Risponde citando una serie di atteggiamenti di Pamela che messi insieme dovrebbero apparire critici, come quando l’hanno riportata a casa i carabinieri.

Poi il dito contro Piergiuseppe Rota, che non sarebbe mai stato considerato parte della famiglia da Pamela: “Tant’è che da quando c’è lui a casa Pamela è andata via. E ci sono innumerevoli messaggi e prove dove è ben descritta la considerazione che Pamela aveva per il signor Piergiuseppe”.

Poi si rivolge contro i genitori, domandando loro dove fosse la famiglia mentre accadeva tutto questo a Pamela e cita la fiaccolata. La parola poi passa all’avvocato, che spiega l’utilizzo del termine “escort”: non una parola usata da lui, ma solo riportata.