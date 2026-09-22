Pamela Genini, i messaggi del 2020 a un amico sui freni manomessi: "Secondo me è stato Francesco"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pamela Genini era pronta a denunciare chi, secondo lei, le aveva manomesso i freni della macchina. Lo aveva scritto a un amico su WhatsApp nel 2020, dopo che il meccanico le aveva confermato che la sua auto era stata manomessa da qualcuno e le aveva consigliato di sporgere denuncia. La donna, preoccupata, diceva all’amico che a suo parere si trattava di Francesco Dolci. Nel messaggio scriveva: “Il suo scopo secondo me è che vuole che io dipenda totalmente da lui”.

Freni dell’auto manomessi

Secondo Pamela Genini i freni della sua auto sarebbero stati manomessi da Francesco Dolci. È questo il contenuto di una conversazione a cui ha avuto accesso Fanpage.it risalente al 2020. Nello specifico, il 24 settembre 2020 un amico di Pamela avrebbe ricevuto dalla donna un messaggio nel quale gli riportava “una cosa gravissima”.

Spiegava, spaventata, che qualcuno le aveva manomesso i freni della macchina. Si era infatti accorta che non funzionavano più e pensava si trattasse di un guasto, ma il carrozziere poco dopo l’aveva richiamata per confermarle che erano stati manomessi e le aveva consigliato di sporgere denuncia.

In rapidi messaggi in successione, Pamela scriveva che secondo lei era stato Francesco, riferendosi a Francesco Dolci.

L’accusa a Francesco Dolci

Fanpage.it ha avuto modo di visionare un’ampia sezione della chat tra Pamela e l’amico. Dopo l’accusa a Francesco Dolci, la donna ha spiegato anche il motivo per il quale credeva potesse essere stato proprio lui.

L’amico le rispondeva di non sapere cosa dire, che gli sembrava tutto incredibile, come in un film. Anche Pamela diceva di essere senza parole e di esserci rimasta malissimo quando le avevano detto dei freni tagliati.

Sul perché potesse essere stato proprio Francesco spiegava: “Il suo scopo secondo me è che vuole che dipenda totalmente da lui, infatti ora è disposto stranamente a prendermi l’auto a noleggio. Questo è un pazzo“.

Il “movente”

Scarpetta Rossa, l’associazione contro la violenza sulle donne che segue la comunicazione della famiglia di Pamela, avrebbe confermato a Fanpage.it l’episodio della manomissione dei freni. Questo sarebbe avvenuto pochi giorni dopo un litigio tra i due, mentre si trovavano in vacanza in Toscana.

Dolci avrebbe lasciato Pamela e una loro amica a piedi in Toscana perché, dopo la lite esplosa per la rabbia, se ne sarebbe andato via a bordo della propria auto.