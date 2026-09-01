Pamela Genini, il giallo della cassetta di sicurezza contenente 160 mila euro in banconote di grosso taglio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel caso Pamela Genini si torna a parlare del denaro contante che, secondo quanto riferito da Milo Infante a “Verità Nascoste”, sarebbe stato nella disponibilità della 29enne: un totale di oltre 161mila euro in banconote anche di grosso taglio. L’elemento apre interrogativi sulle finanze della vittima, mentre la Procura ha spiegato che Genini tendeva ad accantonare i guadagni delle proprie attività.

Pamela Genini, il denaro nella cassetta di sicurezza

Nel corso della prima puntata di “Verità Nascoste” su Rete4, è stato dato ampio spazio al caso di Pamela Genini, affrontato in studio con Francesco Dolci, attualmente unico indagato nell’inchiesta sulla profanazione della sua tomba.

Fra gli aspetti che Milo Infante ha ritenuto cruciali, ma non adeguatamente attenzionati, c’è un elemento legato alla situazione economica della giovane.

ANSA

Rivolgendosi proprio a Dolci, il conduttore ha invitato a riflettere sulla quantità di denaro contante che sarebbe stata nella disponibilità della 29enne, in base a quanto rinvenuto nella sua cassetta di sicurezza.

Le banconote trovate e la somma totale

Infante ha elencato le diverse banconote che comporrebbero la somma, che sarebbe pari a 161.500 euro. Il conteggio indicato è il seguente:

40 banconote da 500 euro (20.000 euro);

95 banconote da 200 euro (19.000 euro);

469 banconote da 100 euro: (46.900 euro);

1.512 banconote da 50 euro (75.600 euro).

Nel suo intervento, Infante ha sottolineato soprattutto la presenza delle banconote da 500 euro, chiedendo a Francesco Dolci perché non soffermarsi anche su questo aspetto della vicenda.

Il riferimento riguarda una caratteristica particolare del contante europeo: la banconota da 500 euro non viene più emessa dal 2019, anche se gli esemplari già circolati continuano a mantenere il loro valore e possono essere utilizzati secondo le regole applicabili.

La spiegazione attribuita alla Procura

Milo Infante ha precisato anche la possibile spiegazione fornita dalla Procura rispetto alla disponibilità economica di Pamela Genini.

Secondo quanto riferito, gli investigatori avrebbero ricondotto l’accumulo di denaro a una particolare abitudine della giovane: invece di utilizzare immediatamente quanto guadagnato attraverso le proprie attività, Pamela avrebbe avuto l’abitudine di conservare le somme ricevute.

La presenza di una cifra consistente in contanti, infatti, non costituisce di per sé la prova di un’attività illegale. Infante ha utilizzato la parola “provvigioni”, che può essere ricondotta a una delle attività di Genini, quella di vendita e gestione di immobili e dimore di lusso.

Lo stesso Infante, nel formulare il suo ragionamento, ha mantenuto questa distinzione, sottolineando che la spiegazione della Procura può essere accettata oppure discussa, ma che la particolarità delle banconote rappresenta comunque un elemento che può attirare l’attenzione.