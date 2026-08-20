Pamela Genini, il ricordo commosso di Francesco Dolci della cena prima dell'omicidio: "Felice come una bimba"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenica 23 agosto Pamela Genini avrebbe compiuto 30 anni. Ci sarà una messa in suo ricordo, alla quale non andrà l’ex Francesco Dolci, come accaduto anche in occasione del funerale, per motivi di ordine pubblico. A Morning News l’uomo parla dell’ultimo periodo prima dell’omicidio e racconta, commosso, l’ultimo ricordo bello che ha di Pamela, quando erano andati a cena in un ristorante a Milano, pochi giorni prima del delitto: “Era lì felice come una bambina“.

Pamela Genini, parla l’ex Francesco Dolci

A Morning News su Canale 5 si è parlato del caso di Pamela Genini, in studio tra gli ospiti Francesco Dolci, l’ex fidanzato indagato per vilipendio di cadavere per la sparizione della testa della ragazza.

Domenica 23 agosto, in occasione del suo compleanno, ci sarà una messa in ricordo di Pamela Genini. Alla quale Dolci non andrà, come fatto anche al funerale.

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“Mi era stato raccomandato e consigliato di non andare dagli inquirenti”, racconta Dolci, anche perché alla camera ardente era stato “aggredito e cacciato”.

Il ricordo prima dell’omicidio

Francesco Dolci parla poi del rapporto con Pamela Genini e dell’ultimo periodo prima dell’omicidio.

La ragazza si fidava di lui, dice, perché poco prima che venisse aggredita e uccisa gli aveva mandato dei messaggi chiedendogli aiuto.

“Io ho conosciuto la vera Pamela, a differenza di quella che si vede sui social”, racconta Dolci.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti di tensione tra i vari ospiti, tanto che il conduttore Dario Maltese è dovuto intervenire chiedendo “rispetto” per la ragazza uccisa.

Pamela Genini “felice come una bambina”

Poi Francesco Dolci si commuove quando gli viene chiesto qual è il suo ultimo ricordo bello di Pamela Genini.

Risale a pochi giorni prima dell’omicidio, quando erano andati a cena in un ristorante a Milano.

“Io ero stanco dal lavoro, perché ho lavorato tutto il giorno, però sapevo che ci teneva”, racconta, perché lei “era soffocata da tutta questa situazione”.

Prima a cena e poi in un locale, e lei “era lì felice come una bambina“, dice Dolci.