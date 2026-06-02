Pamela Genini, il Riesame nega il dissequestro dei beni di Francesco Dolci: quali sono gli oggetti interessati

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Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della difesa di Francesco Dolci sul dissequestro di alcuni oggetti di sua proprietà. L’istanza era stata depositata dalla sua difesa, rappresentata dalle avvocate Eleonora Prandi e Isabella Colombo. Il 41enne, ricordiamo, è indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Si tratta, nello specifico, di telefoni cellulari, un coltello, materiale edile come mastice e malta, un photobook della 29enne, alcuni scontrini e un biglietto con scritto a mano: “Giustizia per Pamela”.

Il Tribunale del Riesame nega il dissequestro

La decisione è arrivata lunedì 1° giugno. Come scrive L’Eco di Bergamo, il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Francesco Dolci, rappresentata dalle avvocate Eleonora Prandi e Isabella Colombo, sul dissequestro dei beni prelevati dalla proprietà dell’impresario di Sant’Omobono Terme (Bergamo).

Gli oggetti messi sotto custodia, quindi, restano a disposizione delle autorità. Dolci, ricordiamo, è indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

ANSA

Come precisa il Corriere della Sera, il Tribunale del Riesame – rappresentato dal presidente Alberto Longobardi e dai giudici a latere Roberto Palermo e Marta Giuca – ha ora trenta giorni di tempo per depositare le motivazioni della decisione.

C’è, inoltre, la richiesta di Prandi e Colombo di retrodatare l’iscrizione nel registro degli indagati del loro assistito: il 41enne è indagato dal 5 maggio, ma l’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini è stata aperta il 26 marzo. Nel contesto dei primi accertamenti Francesco Dolci non era assistito da alcun avvocato, un dettaglio che secondo il pm Giancarlo Mancusi è irrilevante in quanto nelle prime fasi dell’inchiesta l’attenzione degli inquirenti si muoveva su un ventaglio di persone. Tale richiesta è ancora in sospeso.

Quali sono gli oggetti sequestrati a Francesco Dolci

Come riportano L’Eco di Bergamo e il Corriere della Sera, gli investigatori hanno posto sotto custodia diversi beni prelevati dalla proprietà di Sant’Omobono Terme (Bergamo).

Si tratta di telefoni cellulari, una lama di 40 cm, un photobook di Pamela Genini, una fotografia, alcuni scontrini e un biglietto scritto dall’indagato con la frase: “Giustizia per Pamela“.

Le visite alla tomba di Pamela Genini

Nel corso della puntata di Dentro la Notizia andata in onda lunedì 1° giugno sono state mostrate le immagini della visita notturna di Francesco Dolci presso il cimitero di Strozza (Bergamo) dove riposano le spoglie di Pamela Genini.

Nel video si vede Dolci fermarsi all’esterno del camposanto. Incalzato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, l’indagato ha ammesso di essere l’uomo inquadrato dall’occhio elettronico il 18 marzo. Quella sera aveva festeggiato una notizia con il suo avvocato e aveva bevuto “una bottiglia di limoncello, cinque gin tonic ed anche altro”. Quindi, secondo il suo racconto, era andato fuori dal cimitero “a pregare”, ma secondo i pm potrebbe essersi portato fino alle mura per controllare.