Pamela Genini, in aula il video della bodycam dei poliziotti con gli ultimi respiri: la reazione di Soncin

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le bodycam in dotazione agli agenti intervenuti in via Iglesias il 14 ottobre 2025, quando Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin, hanno immortalato gli ultimi respiri della ragazza. Le immagini sono state mostrate in aula durante il processo contro il 53enne su richiesta del pm Alessia Menegazzo e della responsabile del dipartimento operativo nelle violenze di genere, Letizia Mannella. Soncin, mentre osservava i filmati, avrebbe reagito con indifferenza.

Gli ultimi istanti di vita nelle bodycam degli agenti

La notizia arriva dall’Ansa. Lunedì 13 luglio presso l’aula della Corte d’Assise di Milano, dove è in corso il processo contro Gianluca Soncin che deve rispondere di omicidio pluriaggravato, la pm Alessia Menegazzo e la responsabile del dipartimento operativo nelle violenze di genere Letizia Mannella hanno chiesto e ottenuto la proiezione dei video catturati dalle bodycam degli agenti.

Il personale delle Volanti, infatti, il 14 ottobre 2025 era intervenuto in via Iglesias 33 dopo la chiamata di Francesco Dolci, in contatto con Pamela Genini che gli chiedeva aiuto.

ANSA

Gli agenti avevano in dotazione le bodycam, che hanno immortalato gli ultimi respiri della 29enne. Quando la polizia è riuscita ad entrare nell’abitazione, per Pamela era troppo tardi.

Davanti all’occhio elettronico, infatti, la 29enne ha esalato gli ultimi respiri.

La reazione di Gianluca Soncin

Soncin, 53 anni, è imputato per omicidio pluriaggravato. L’uomo, in aula, ha assistito alla proiezione su maxischermo delle immagini catturate dall’occhio elettronico dei poliziotti.

Secondo Ansa, Gianluca Soncin avrebbe reagito con indifferenza.

La ricostruzione del femminicidio di Pamela Genini

Il 14 ottobre 2025 Gianluca Soncin, ex fidanzato di Pamela Genini, è arrivato in via Iglesias 33 con una copia delle chiavi dell’abitazione della ragazza. La 29enne era in contatto con Francesco Dolci, che aveva messo al corrente: “Non so che fare, chiama la Polizia. È da denuncia… digli di non suonare”.

Le conversazioni con l’amico si erano interrotte alle 21:52, ma alle 21:58 Pamela era ancora viva, dato che aveva risposto al citofono ai poliziotti intervenuti dopo la chiamata di Dolci: “Glovo, secondo piano”. Poi gli agenti avevano incontrato le resistenze di Soncin, ancora dentro l’appartamento al loro arrivo, che aveva tentato di barricarsi dentro la casa.

Un calcio deciso di un agente aveva sfondato la porta. Pamela era agonizzante, era stata appena colpita da 72 coltellate. Questa ricostruzione è arrivata da Serafina di Vuolo, responsabile dell’Ufficio di Prevenzione Generale della questura milanese.