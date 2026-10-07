Pamela Genini, l'appello di Francesco Dolci in lacrime a Gianluca Soncin: "Sai quello che hai fatto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Devi cambiare e iniziare ad aiutare la giustizia. Sai quello che hai fatto a Pamela, sai tutto il male che gli hai fatto”, Francesco Dolci rivolge in lacrime un appello a Gianluca Soncin, accusato di omicidio aggravato e premeditazione per la morte di Pamela Genini. Parole che arrivano dopo le scuse dello stesso indagato alla famiglia della donna.

Pamela Genini, l’appello di Francesco Dolci

Francesco Dolci ha lanciato il suo appello durante la puntata del 7 ottobre di Dentro La Notizia.

In precedenza si era definito come “la slot machine di un ludopatico” in merito alla sua posizione di indagato per vilipendio di cadavere e profanazione della tomba di Pamela Genini.

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Poi si rivolge a Gianluca Soncin: “Devi cambiare e iniziare ad aiutare la giustizia. Sai quello che hai fatto a Pamela, sai tutto il male che gli hai fatto, hai capito?”.

Ha poi concluso: “Sai benissimo che tu hai tolto la vita Pamela, ma non è morta tra le tue braccia perché Pamela è morta tra 2 veri uomini, tra le braccia e 2 veri uomini, poliziotti che hanno rischiato la vita per salvarla”.

Le scuse di Gianluca Soncin

Nella giornata del 5 ottobre, Gianluca Soncin, indagato per l’omicidio di Pamela Genini, ha parlato per la prima volta.

“In questo momento di grande dolore e profonda tristezza porgo le mie scuse alla famiglia di Pamela”, queste le prime parole dette alla Corte d’Assise d’Appello.

“Da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate. So che il perdono non si può pretendere. Comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato con senso di responsabilità”, ha concluso.

Francesco Dolci non crede alle scuse

A Dentro La Notizia, Francesco Dolci ha commentato le parole di Gianluca Soncin.

L’uomo non crede però ad un pentimento: “Parole false che non vengono di certo dal suo cuore e non sono parole sue perché io le sentivo le telefonate tra Pamela e Soncin e non son di certo le sue parole”.

Ha poi proseguito: “Può ingannare chi vuole, ma a me non mi inganna. L’ennesimo tentativo per non prendere l’ergastolo per scappar dalle proprie responsabilità”.