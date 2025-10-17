Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico quando Gianluca Soncin è entrato in casa: "Che faccio?"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dalle indagini sul femminicidio di Pamela Genini filtrano ulteriori dettagli. “Che faccio” sarebbe l’ultimo messaggio inviato disperatamente dalla vittima poco prima di essere brutalmente assassinata dal suo ex fidanzato Gianluca Soncin. Poco dopo sarebbero arrivate le forze dell’ordine allertate dall’amico che ha ricevuto questo messaggio, con cui era al telefono quando l’ex compagno ha fatto irruzione.

L’ultimo messaggio di Pamela Genini

Erano circa le 21.45 del 14 ottobre quando Pamela Genini avrebbe contattato in chat Francesco Dolci, ex con cui era rimasta in ottimi rapporti.

Aveva paura perché aveva appena scoperto che Gianluca Soncin si era procurato una copia delle chiavi per introdursi nella sua abitazione.

ANSA Le indagini della Polizia Scientifica nella casa di Pamela Genini poche ore dopo la sua morte

“Questo è matto completamente, non so che fare”, è uno dei messaggi della donna all’amico, come riporta l’Ansa.

A quel “teso che faccio” Francesco Dolci ha risposto chiamando direttamente la polizia e precipitandosi sotto casa della modella

Purtroppo però non è servito a salvare la sua vita.

Le precedenti violenze

Francesco Dolci, intervistato da Il Corriere della Sera, ha raccontato le precedenti violenze che avrebbe subito Pamela Genini nell’anno precedente alla sua morte.

Andavano a cena fuori quando non c’era folla per evitare commenti che avrebbero potuto scatenare l’ira di Gianluca Soncin.

Il 52enne l’avrebbe picchiata spesso, “per ogni scusa”, spiega l’amico della vittima.

Nel corso di una vacanza all’Elba avrebbe già cercato di ucciderla con un coccio di bottiglia, aggiunge Francesco Dolci.

Perché Pamela Genini non aveva lasciato Gianluca Soncin

La vittima non avrebbe avuto la forza di lasciare il suo ex, nonostante minacce e violenze, perché lui l’avrebbe “bombardata di messaggi e manipolata” fino a farla sentire sbagliata, sottolinea Francesco Dolci sempre a Il Corriere della Sera.

Pamela Genini avrebbe scelto di legarsi sentimentalmente ad un uomo di circa 30 anni più grande di lei a causa di un trauma forte vissuto in famiglia.

Suo padre è stato ridotto in stato vegetativo quando la donna aveva 13 anni.

Prima dell’incidente, avrebbe dovuto accompagnare la figlia a iscriversi a scuola di danza.