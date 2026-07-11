Pamela Genini, la difesa di Francesco Dolci cambia con l'avvocato Pierpaolo Cassarà: "Nuovi elementi a favore"

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La difesa di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, cambia strategia: l’avvocato Pierpaolo Cassarà sostituisce Eleonora Prandi e punta a una rilettura degli atti per dimostrare l’estraneità del suo assistito. Nel team entrano anche il genetista Marzio Capra e l’investigatore Ezio Denti.

Francesco Dolci, cambio di strategia

È stato annunciato un vero cambio di rotta nella difesa di Francesco Dolci, l’unico indagato nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin.

Dopo l’ingresso, come consulente tecnico, del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris dei Carabinieri, la squadra difensiva è stata riorganizzata.

ANSA

L’avvocata Eleonora Prandi ha lasciato il posto al legale Pierpaolo Cassarà, che annunciato una rilettura complessiva degli elementi raccolti dagli inquirenti, con l’obiettivo di valorizzare circostanze che dimostrerebbero un’estraneità completa di Dolci ai fatti contestati.

Pamela Genini, ci sarebbero nuovi elementi

A confermare il nuovo assetto è lo stesso Cassarà, che a Fanpage ha raccontato di essere stato contattato direttamente da Dolci e di aver accettato l’incarico dopo aver esaminato un caso che, come ha affermato, “mi interessa molto”.

Il legale ha spiegato che dall’analisi preliminare del fascicolo sarebbero emersi aspetti già presenti agli atti ma mai valorizzati nella precedente fase difensiva.

“Ci sono elementi importanti che portano a configurare un’assoluta estraneità sul fatto che Dolci sia l’autore della profanazione e decapitazione di Pamela Genini” ha confermato il legale.

L’ipotesi di bancarotta fraudolenta

L’avvocato è intervenuto anche sul fronte delle verifiche economiche a carico di Dolci, chiarendo che al momento non risulterebbe alcuna contestazione formale per reati come la bancarotta fraudolenta.

“Ad oggi Francesco Dolci non è indagato per bancarotta o quant’altro, è solamente attenzionato da una verifica della Guardia di Finanza” ha chiarito Cassarà.

Dolci è indagato dal 6 maggio per vilipendio di cadavere e sottrazione della testa della vittima, uccisa a Milano con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, è coordinata dal pm Giancarlo Mancusi.

Nel frattempo si attende la nuova udienza del processo a carico di Soncin, prevista per lunedì 13 luglio. In questa occasione, saranno ascoltati gli agenti della Polizia di Stato intervenuti la sera del delitto.