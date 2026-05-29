Pamela Genini, la madre dell'ex Francesco Dolci è preoccupata: "Ho paura che lo uccidano"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini è tutt’altro che risolto e la madre di Francesco Dolci, a oggi unico indagato tra gli altri per vilipendio di cadavere, teme il peggio per il figlio. La donna, secondo quanto riferito da Dentro la Notizia, ha sottolineato che l’uomo è innocente e che chi si è reso protagonista del vilipendio lo ha fatto per intimorirlo e che ha “paura che lo uccidano“.

Il timore della madre di Francesco Dolci

Nel corso della puntata di Dentro la Notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale5, la madre di Francesco Dolci non ha nascosto i propri timori sulle sorti del figlio.

In un documento con dichiarazioni esclusive, la donna ha infatti sottolineato di essere certa dell’innocenza di Francesco e che qualcuno forse lo vorrebbe incastrare. Gli stessi che, a detta della donna, lo avrebbero intimorito.

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“So che lui è innocente e ho paura che lo uccidano” ha detto.

La paura di Francesco Dolci

E dello stesso avviso è Francesco Dolci che, intervenuto in diretta come ospite del programma, ha spiegato come il timore è un po’ comune tra i familiari e amici.

“Tutti i miei familiari e le persone che abitano in questa via hanno ben chiari i movimenti e le situazioni strane” ha detto.

Il riferimento di Dolci è alle presunte violazioni di domicilio subite e denunciate, in cui qualcuno si è intrufolato nelle sue proprietà eludendo le telecamere di sorveglianza con dei disturbatori di frequenza.

L’ipotesi della mamma di Francesco Dolci

Nel documento mandato in onda a Dentro la Notizia, la mamma di Francesco Dolci sostiene che già dopo l’omicidio il figlio le aveva espresso timori su persone che si aggiravano attorno alla proprietà.

E torna a un episodio del 9 novembre 2025: “Ho visto quattro sconosciuti parlare con mio figlio, poi altri ancora. Ho pensato a un collegamento tra omicidio e il fatto che lui collaborasse con gli inquirenti. Era gente che veniva da Milano e a Milano Pamela è stata uccisa”.

“È stato lui ad avvisarmi, piangendo, quando si è scoperto della tomba profanata. In passato aveva notato delle viti storte, ma me l’ha raccontato solo dopo” ha detto.

Ricerche sospesa nelle proprietà di Dolci

Intanto le ricerche della testa trafugata dalla tomba di Pamela Genini sono state sospese.

Lo stop arriva dopo aver passato al setaccio tutte le zone ritenute potenzialmente rilevanti alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta