Pamela Genini, la madre Una Smirnova parla di Francesco Dolci: "Così ho capito che non è una persona perbene"
Nuovo scontro nel caso di Pamela Genini: la madre Una Smirnova attacca in tv l'ex Francesco Dolci, accusandolo di infangare di proposito la famiglia
Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ha espresso duro dissenso nei confronti di Francesco Dolci, l’ex fidanzato della 29enne attualmente indagato per vilipendio di cadavere. Durante la trasmissione La vita in diretta del 20 maggio, la donna ha ribadito la totale diffidenza verso l’impresario, accusandolo di tentare di mettere in cattiva luce la famiglia.
- Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci
- L'ipotesi del depistaggio
- Le ipotesi per vilipendio e la posizione della difesa
Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci
Davanti alle telecamere di Alberto Matano, Una Smirnova ha spiegato che i suoi sospetti nei confronti del quarantunenne risalgono a molto tempo prima della profanazione della tomba nel cimitero di Strozza.
I primi segnali d’allarme sarebbero emersi quando l’uomo si è rifiutato di riconsegnare la cagnolina Bianca alla famiglia.
La madre ha inoltre rivelato che la stessa Pamela Genini, quando era ancora in vita, le confidava tramite frequenti messaggi scritti che l’ex fidanzato fosse una brutta persona, avvalorando i timori dei genitori che oggi lo considerano un soggetto pericoloso.
L’ipotesi del depistaggio
Secondo la famiglia della vittima, le continue dichiarazioni pubbliche di Dolci non sarebbero altro che tentativi di depistaggio.
L’indagato sostiene infatti l’ipotesi che la sottrazione della testa della ragazza sia l’opera di un’organizzazione criminale legata a Gianluca Soncin (il fidanzato che ha ucciso la giovane a Milano nell’ottobre 2025) intenzionata a lanciargli un avvertimento, una versione che i genitori della ventinovenne liquidano come una totale invenzione.
Le ipotesi per vilipendio e la posizione della difesa
La Procura continua a scavare nella complessa storia relazionale dei protagonisti di questa vicenda.
Per gli inquirenti, il fatto che Dolci sia l’unico iscritto nel registro degli indagati per la profanazione della tomba dimostra la centralità della sua figura nel giallo, ipotizzando che l’uomo sia a conoscenza di dettagli decisivi mai rivelati ufficialmente.
Dal canto suo, l’impresario si professa estraneo ai fatti e continua a rilasciare interviste difendendo la tesi della vendetta trasversale ai suoi danni.
La famiglia di Pamela, supportata dai consulenti legali, rinnova invece l’appello a interrompere quella che definiscono una telenovela insostenibile, chiedendo il massimo rispetto per il dolore di una famiglia già devastata dal femminicidio della figlia.
Intanto proseguono senza sosta le complesse operazioni di ricerca in aree rurali nel perimetro in cui si ipotizza possa essere stata occultata la testa della vittima.