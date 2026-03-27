Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Indagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa sulla profanazione del loculo dove si trovava il feretro della modella 29enne, uccisa a coltellate dall’ex Gianluca Soncin.

La scoperta della profanazione del feretro

La macabra scoperta è stata fatta dagli operai incaricati di estrarre il feretro di Pamela Genini dal loculo dove era stata tumulata in attesa di essere portata nella tomba di famiglia, nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

I lavori di realizzazione della cappella erano terminati da una settimana, quando nella giornata di lunedì 23 marzo è stata organizzata una piccola cerimonia per la traslazione, alla presenza della madre, del compagno della donna, del fratello e del parroco.

ANSA

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, un operaio si è accorto di alcune viti alla base del loculo e che il cofano di legno della bara non fosse perfettamente allineato, oltre all’utilizzo del silicone invece del mastice per chiuderlo.

Il trafugamento della testa di Pamela Genini

Elementi che hanno fatto subito scattare l’allarme. Avvisato il sindaco di Strozza, è stato chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, che hanno avvisato il pm di turno.

Soltanto all’arrivo magistrato è stato possibile aprire la bara: i presenti si sono trovati di fronte alla scena raccapricciante del cadavere decapitato di Pamela Genini, con la testa portata via.

Secondo le informazioni riportate dall’edizione bergamasca del Corriere, il trafugamento avrebbe richiesto almeno 3 o 4 individui per un’operazione di non breve durata, messa in atto di notte.

Dopo aver tirato il feretro fuori dal loculo, hanno svitato il cofano di legno e tagliato la parte superiore della copertura di zinco, probabilmente con l’uso di una smerigliatrice da taglio.

A quel punto, hanno staccato la testa dalla salma della 29enne e hanno cercato di occultare la profanazione.

Il vilipendio di cadavere e il furto della testa

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Zogno, al lavoro per cercare di individuare gli autori dell’efferato crimine anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona e dei comuni vicini.

Nel cimitero è presente una telecamera, ma i filmati si cancellano automaticamente dopo una settimana.

La procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa, reato previsto dall’articolo 411 del codice penale che prevede per i responsabili una pena da due a sette anni, aumentata se il fatto avviene all’interno di un cimitero.