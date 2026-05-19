Pamela Genini, la provocazione di Francesco Dolci contro i genitori: "Se fosse viva mi difenderebbe"

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Non si interrompe il botta e risposta, specialmente in assenza, tra i genitori di Pamela Genini e Francesco Dolci, l’ex fidanzato ora indagato per vilipendio di cadavere. Una Smirnova e Pier Giuseppe Rota, nelle ultime dichiarazioni rilasciate in televisione, hanno indicato l’impresario 41enne come “persona pericolosa“. Dolci ha replicato: “Se Pamela fosse viva mi difenderebbe“.

Francesco Dolci provoca i genitori di Pamela Genini

Martedì 19 maggio l’inviata di Dentro la notizia, Ilaria Dalle Palle, ha nuovamente raggiunto Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme (Bergamo). La sua proprietà, poche ore prima, è stata perlustrata dai carabinieri.

Come noto, tra l’ex fidanzato della 29enne uccisa a Milano dal fidanzato Gianluca Soncin e i genitori della ragazza, Una Smirnova e Pier Giuseppe Rota, da tempo è in corso un conflitto fatto di reciproche accuse e rivendicazioni.

ANSA

La famiglia della 29enne lo ha più volte accusato di non dire la verità e di inventare la storia dell’organizzazione criminale che avrebbe messo in atto la profanazione della tomba della ragazza per lanciare un messaggio a lui.

Francesco Dolci, quindi, ha replicato: “Se Pamela fosse viva mi difenderebbe”. Gianluigi Nuzzi aggiunge: “Questa è una frase che potrebbe far male alla mamma”. Dolci ribatte: “La mamma dice tante frasi che potrebbero far male a Pamela”.

Le accuse della madre della 29enne

Intervenuta a La Vita in Diretta martedì 19 maggio, Una Smirnova ha lanciato l’ennesimo appello a Francesco Dolci: “Basta depistare, basta raccontare storie, basta fare telenovele“.

La donna, come già riportato, si riferiva alla narrazione continuamente proposta dall’indagato, ovvero l’ipotesi che Soncin facesse parte di un’organizzazione criminale che, ora, avrebbe preso di mira proprio Dolci prelevando la testa di Pamela dal cimitero di Strozza (Bergamo).

Dolci “è una persona pericolosa”, secondo Una Smirnova

Francesco Dolci “fin dall’inizio ha cominciato a farfugliare di tutto e di più e, in questa tragica vicenda, dove la famiglia sta soffrendo parecchio, è diventato insostenibile”, ha detto la donna alle telecamere de La Vita in Diretta.

Se il 41enne è indagato “vuol dire che sa qualcosa“, e non nasconde di ritenere “pericolosa” la persona dell’ex fidanzato: “Se ha fatto quello che ha fatto, potrebbe fare qualsiasi altra cosa”.