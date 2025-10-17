Pamela Genini, la rabbia del fratello contro Gianluca Soncin dopo il femminicidio: "Tutti sapevano e noi no"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nicola, fratello di Pamela Genini, ha raccontato la tragedia che ha colpito la sua famiglia. L’uomo ha sostenuto di non aver mai saputo delle minacce del compagno Gianluca Soncin, specificando la natura del rapporto che aveva con la sorella e il contesto familiare, già profondamente segnato dalle condizioni di salute del padre.

Pamela Genini e il rapporto con la famiglia

Nel corso della trasmissione “Dentro la notizia” è stato Nicola, fratello di Pamela Genini, a esprimere tutta la sua rabbia e incredulità per quanto accaduto alla sorella, uccisa dal compagno Alessandro Soncin.

Con voce spezzata, l’uomo ha raccontato come la famiglia fosse totalmente all’oscuro delle violenze e delle minacce che Pamela avrebbe subito prima del delitto.

La casa in cui si è consumato il delitto di Pamela Genini

“Se noi avessimo saputo qualcosa, questo tizio qua non avrebbe fatto quello che ha fatto” ha spiegato. “Io sto leggendo nel giornale che stavano minacciando anche la mia famiglia, mia mamma. Sembra che tutti lo sapevano al di fuori di noi della famiglia”.

La rabbia del fratello

Nicola non riesce a capire come così tante persone sostengano di aver colto i rischi di una relazione pericolosa, mentre soltanto i familiari di Pamela non l’abbiano capito.

“Tutte le amiche, tutti gli ex. Noi non sapevamo nulla, e se lo avessimo saputo non sarebbe successo. Questo è il problema fondamentale” ha denunciato. “Sembra che adesso tutti sanno che questo qua era un violento con lei, che le ha rotto un braccio, che le amiche sapevano che era un violento, che gli ex sapevano che era un violento e noi non sapevamo nulla. Questa è la cosa più scandalosa”.

Nicola ha ricordato l’ultimo incontro con la sorella, pochi giorni prima della tragedia. “Non mi sembrava tranquilla, però… i rapporti erano normali, ma non si confidava, ci vediamo due o tre volte all’anno e basta”.

La situazione della famiglia

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Nicola Genini aveva inoltre raccontato i retroscena familiari e la situazione di fragilità in cui si trovano a vivere.

Il padre Sergio, ex muratore, è divenuto tetraplegico dopo un incidente sul lavoro, e la madre si occupa di lui a tempo pieno. “Forse Pamela non voleva farci preoccupare” ha spiegato Nicola. “In famiglia ci sono già tanti problemi”.

Nicola ha anche confermato che non conosceva Soncin, l’uomo accusato dell’omicidio, e di aver saputo della loro relazione solo dopo la tragedia. “Con Pamela non ci vedevamo spesso. Lei viveva a Milano da dieci anni, io nella bergamasca. Faceva il suo percorso mentre io ho altri interessi”.

La famiglia, sconvolta, cerca ora solo di capire come si sia potuti arrivare a una simile esplosione di violenza. “Mia madre è distrutta, mio padre non può muoversi. Vogliamo solo sapere perché si è arrivati a questo. Pamela aveva comprato un completino per la bambina di nostra sorella, che è incinta”.