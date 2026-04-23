Pamela Genini, la versione di Francesco Dolci sul capello biondo nella botola protetta dal fil di ferro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ispezione di una botola nella casa di Francesco Dolci, frequentata da Pamela Genini, ha rivelato un capello biondo. Il corpo della donna è stato profanato e decapitato: Dolci ha dato la sua versione, ricordando che Pamela viveva lì e ipotizzando che il capello possa essere suo. Ha inoltre spiegato perché la copertura era stata bloccata dal padre: per il timore che qualcuno potesse mettervi “la testa dentro”.

Il capello biondo nella botola

A rivelare il particolare è stata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. In una botola presente a casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, è stato trovato un capello sospetto, biondo, attaccato a una ragnatela.

Il ritrovamento ha reso necessario l’intervento dei carabinieri, per gli approfondimenti del caso. Francesco Dolci, che ha mostrato il pozzetto all’inviato, non ha escluso che il capello possa essere di Pamela, considerando che la donna frequentava la casa.

“Pamela in questa casa viveva, quindi i capelli ci sono” ha spiegato, aggiungendo poi che “anche mia sorella ha i capelli biondi”.

La chiusura con il fil di ferro

Un elemento poco chiaro riguarda il fatto che la chiusura della botola era stata assicurata con del fil di ferro. Dolci ha spiegato che ciò era stato opera del padre: un’azione, a quanto dichiara, fatta a sua insaputa, e che ha giustificato in questo modo:

“Aveva paura, come tutte le persone avevano paura, che mi mettessero la testa di Pamela in casa”. Forse ti può interessare Tomba di Pamela Genini profanata, mamma Una attacca ancora l'ex Francesco Dolci: "Prende in giro mezza Italia" Scontro tra la madre di Pamela Genini, Una Smirnova e l'ex Francesco Dolci su "bugie e falsità". Dolci ha deciso di denunciare per diffamazione

Dolci ha inoltre citato il supporto ricevuto da esperti e media. “La dottoressa Roberta Bruzzone e altri giornalisti mi hanno consigliato di fare video e ispezionare tutta la casa”.

Il rapporto tra Francesco Dolci e Pamela Genini

In una precedente intervista con il programma, Dolci ha parlato in maniera approfondita del suo legame con Pamela. “Era un rapporto un po’ conflittuale, è vero” ha ammesso. “Spesso litigavamo perché avevamo delle incompatibilità di carattere, però comunque io avevo chiesto a Pamela di sposarmi”.

La relazione, secondo il suo racconto, è stata caratterizzata da alti e bassi. “Lei mi aveva detto di sì, poi dopo ci aveva ripensato, ci eravamo allontanati, sempre tira e molla”.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa era cambiato. “Pamela voleva lasciare Soncin, lei insisteva per tornare con me e ci sono messaggi dove lei continuava a dire che voleva sposarsi con me, fare una famiglia con me. Ho cercato in tutte le maniere negli ultimi mesi di aiutarla, per venire fuori dalla brutta situazione”.

Sulla questione della profanazione della tomba, Dolci ha avanzato una sua ipotesi: “Può essere solo lui, l’assassino. I suoi compari. Diceva sempre che se lei avesse denunciato, lui e i suoi compari l’avrebbero…”

Le ipotesi sulla profanazione della tomba

Secondo quanto emerso a oggi dalle indagini, la profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbe non essere opera di una sola persona.

Un operaio ha infatti avanzato l’ipotesi che più individui abbiano partecipato all’azione, vista la complessità dell’intervento e le modalità con cui è stata violata la sepoltura.