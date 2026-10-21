Pamela Genini, mamma di Francesco Dolci replica a Una e svela: "Si dovevano sposare, lui l'ha aiutata"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano gli attacchi reciproci tra la famiglia di Francesco Dolci e quella di Pamela Genini, la ragazza uccisa a 29 anni con 76 coltellate dall’ex Gianluca Soncin. Dopo l’omicidio la sua tomba è stata profanata. Dolci, attualmente, è l’unico indagato per la vicenda. Secondo la madre della giovane deceduta, Una Smirnova, l’imprenditore sarebbe coinvolto nel caso. La mamma di Dolci, la signora Lucia, intervenendo ai microfoni della Vita in Diretta, ha difeso il figlio, affermando che su di lui sono state dette bugie.

La mamma di Francesco Dolci contro i familiari di Pamela Genini

“Sono tutte bugie che si inventano contro Francesco. Le indagini non hanno portato assolutamente a nulla”, ha dichiarato Lucia, in riferimento alle esternazioni di Una Smirnova che ha definito suo figlio “un bugiardo e un manipolatore”.

“Ho conosciuto e visto Pamela – ha aggiunto Lucia – l’ultima volta l’avevo vista a casa di Francesco. Una ragazza molto dolce, bella e fine. Abbiamo parlato un po’. Non pensavo facesse questa fine”.

ANSA

Quando alla donna è stato domandato quale fosse realmente il rapporto tra il figlio e Pamela, è arrivata la seguente risposta: “Lui voleva bene a Pamela, l’ha sempre aiutata, a differenza di quanto dice la famiglia di lei”.

La signora Lucia: “Pamela e mio figlio si dovevano sposare anni fa”

Spazio poi alle voci relative a un presunto matrimonio: “Se è vero che si dovevano sposare? Sì, qualche anno fa, ultimamente non lo so. Mio figlio non mi diceva tutto. Sono rimasti amici nonostante sia finita la storia”.

In merito all’attenzione degli investigatori concentrata su Dolci, la madre ha dichiarato che “Francesco è innocente”. E ancora: “La famiglia di Pamela lo ha accusato. Gli inquirenti hanno fatto tutto quello che ha detto la famiglia, incolpandolo sempre”.

“Ripeto che Francesco è innocente e che le indagini non hanno portato a niente. Basta!”, ha chiosato.

“Se io sapessi qualcosa che lo riguarda, lo direi a chi indaga? Gli inquirenti – ha sottolineato – mi hanno interrogata e non ho nessun segreto. Io difendo mio figlio perché è innocente e perché contro di lui non c’è nulla, né Dna né impronte”.

La domanda di Roberta Bruzzone

La criminologa Roberta Bruzzone, presente in studio, ha rivolto una domanda a Lucia: “Ha mai avvertito una crescente ossessione contro questa ragazza? Perché qualche messaggio sembra suggerire questa ipotesi…”

“Assolutamente no, saranno state liti che ci sono tra ragazzi”, ha tagliato corto la madre di Dolci.