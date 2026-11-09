Pamela Genini, mamma Una rifiuta le scuse di Francesco Dolci: "Mi fai ribrezzo". Lui sbotta in tv

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, ha rifiutato le scuse di Francesco Dolci. Lo ha fatto, la donna, con una lettera inviata a La Vita in Diretta, composta da tre pagine. “Mi fai ribrezzo, sei indagato eppure vai in tv. Mi chiedi un dialogo e anche scusa, dov’eri prima? Non sei venuto a casa da noi, nemmeno a fare le condoglianze”. La richiesta di fare un fronte comune nella ricerca della verità sulla profanazione della tomba, quindi, è stata respinta al mittente.

Una Smirnova respinge le scuse di Francesco Dolci

Come noto, la settimana scorsa Francesco Dolci ha chiesto a Una Smirnova di sotterrare l’ascia di guerra e di fare fronte comune nella ricerca della verità sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, l’inchiesta della Procura di Bergamo per la quale è indagato con l’ipotesi di vilipendio di cadavere.

Lunedì 9 novembre la madre della 29enne ha replicato alla richiesta di Dolci con una lettera inviata a La Vita in Diretta. La donna ha scelto parole forti e, sostanzialmente, ha rifiutato la resa proposta dall’indagato.

ANSA

“Mi fai ribrezzo”, scrive la mamma della 29enne. “Sei l’unico indagato per questo crimine disumano e malvagio eppure vai in tv, e con lacrime finte mi chiedi un dialogo”. Poi continua: “Dov’eri prima? Un anno fa non sei venuto a casa da noi, neppure a fare le condoglianze“.

Una Smirnova aggiunge: “All’inizio, tramite Scarpetta Rossa, abbiamo cercato dialogo e collaborazione con te. Tu ce le hai negate” e sottolinea: “Però ti sei esposto su tutti i canali tv, diffamando Pamela che non può difendersi e non può replicare”.

Poi gli ricorda che in passato l’avrebbe accusata di non essere stata una buona madre e che nemmeno portava i fiori in cimitero. “Adesso hai cambiato versione”, scrive la donna, “descrivendomi come una interdetta e manipolata dai familiari“. Infine: “Stai calunniando Pamela. Il tuo scopo non è cercare la verità, è depistare le indagini che gravano su di te”.

Dolci “veramente stupito” dalla madre di Pamela Genini

Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, ha dunque invitato Dolci a rispondere alle affermazioni di Una Smirnova. L’indagato sottolinea: “Io almeno verso lacrime, le sue lacrime non si vedono”, e aggiunge: “Sono veramente stupito delle parole di mamma Una”, e racconta che “a processo, l’unica volta che ha attaccato Soncin (Gianluca, imputato e reo confesso al processo per il femminicidio di Pamela Genini, ndr) dandogli del ‘bastardo’, poi subito dopo gli ha chiesto scusa. A me continua ad accusarmi“.

“La signora Una si è dimostrata la persona che Pamela mi diceva che era”, continua Dolci, “ed è proprio per questo motivo che Pamela si allontanava da questa persona”. Ancora, Dolci ritorna sulle persone che avrebbero manipolato Una, portandola a indirizzare i sospetti verso di lui. “Non sono io che depisto“, sottolinea, puntando il dito contro le “colleghe” di Pamela Genini alle quali attribuisce la responsabilità di aver manipolato la madre.

“Pedinavi Pamela ovunque”

Nel secondo blocco del servizio dedicato a Pamela Genini, Una Smirnova legge la seconda parte della sua lettera contro Francesco Dolci. “Mi dici che ti odio perché hai lasciato Pamela. Non è mai stata la tua fidanzata. Nella sua rubrica eri salvato come ‘psycho’ o ‘stalker'”. Poi lo accusa: “Sapevi benissimo cosa succedeva tra lei e Soncin, non hai fatto nulla per aiutarla, e non sei nemmeno venuto ad avvertire noi familiari. Cosa facevi? Aspettavi”.

“Pedinavi Pamela giorno e notte, sapevi tutto di lei, conoscevi persino il codice di sblocco del telefono magari? Quello che non hai fornito alla Procura di Milano?”, aggiunge Una, che lo accusa, infine, di essere l’unico interessato ai soldi di Pamela Genini.