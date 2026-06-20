Pamela Genini, mamma Una "sempre più convinta sia stato Francesco Dolci" a profanare la tomba: il motivo

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La madre di Pamela Genini ha confermato i suoi sospetti sul principale indagato per la profanazione della tomba della figlia, Francesco Dolci. La donna ritiene incongruenti i racconti dell’indagato su quanto accaduto dopo la sepoltura di Genini. Nel frattempo nuovi indizi hanno ristretto il numero di giorni in cui la profanazione potrebbe essere avvenuta.

Le convinzioni della madre di Pamela Genini

La madre di Pamela Genini ha parlato alla trasmissione Quarto Grado di Rete 4 delle sue convinzioni riguardo al responsabile della profanazione del corpo della figlia.

Sono sempre più convinta che sia stato Dolci a profanare la tomba di Pamela. Nei suoi racconti ci sono sempre più incongruenze.

ANSA

“Gli ultimi esperimenti giudiziari al cimitero hanno dimostrato che la tomba poteva essere profanata da una sola persona, al massimo due” ha aggiunto la donna.

Le visite della madre di Pamela Genini alla tomba dopo il funerale

Alle domande dei giornalisti della trasmissione riguardo a eventuali dettagli notati da lei sulla tomba della figlia dopo il funerale, la madre di Pamela Genini ha spiegato:

Andavo sempre a trovare Pamela. Subito dopo il funerale. All’inizio però non guardavo la lapide, non riuscivo ancora a capire se qualcuno l’aveva toccata, andavo soltanto per pregare.

Per questa ragione, quindi, le sarebbe stato impossibile notare i segni della manomissione del loculo da parte del responsabile della profanazione.

La questione della pioggia

Un nuovo indizio ha ridotto il numero di giorni in cui la profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbe essere avvenuta.

Sulla bara, infatti, è stata scoperta una traccia di ossidazione del coperchio di zinco con cui era stata chiusa.

Sarebbe stata causata dalla pioggia nel giorno in cui la tomba è stata profanata.

Per questa ragione, si possono escludere il 27 e il 28 ottobre, come periodo in cui è stato commesso il reato.

In quei giorni non è infatti piovuto a Strozza, dove si trova il cimitero in cui è sepolta Genini, mentre nei successivi giorni, fino al 2 novembre, quando la profanazione è stata scoperta, ci sono stati temporali e precipitazioni.