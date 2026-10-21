Pamela Genini, mamma Una va al contrattacco di Francesco Dolci dopo le accuse: "Non ha rispetto per nessuno"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, ha risposto a Francesco Dolci, dopo che quest’ultimo ha tentato di gettare ombre su di lei e sul suo compagno Beppe, parlando di “comportamenti sospetti”. La donna, intervenuta ai microfoni del programma La Vita in Diretta, è tornata a sostenere che l’imprenditore stalkerizzava la figlia, affermando che è “un bugiardo e un diffamatore”.

Pamela Genini, mamma Una contro Francesco Dolci: “Sempre stato un bugiardo e un diffamatore”

“Lui è sempre stato un bugiardo e un diffamatore, è veramente un grande manipolatore“, ha tuonato Una, riferendosi a Dolci, che è l’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini.

“Non ha rispetto per nessuno – ha aggiunto la donna – Lancia accuse sulla nostra famiglia, dice che Pamela non ci voleva bene e che non abbiamo mai portato fiori a Pamela. E invece io non l’ho mai visto portare un mazzo di fiori”.

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E ancora: “Ci ha detto che in vita non ci siamo mai occupati di Pamela. Lui si è occupato di lei facendo lo stalker e pedinandola ovunque. Pamela diceva di lui che era uno stalker”.

Una: “I soldi nelle cassette di sicurezza per noi non c’entrano nulla con la profanazione”

“Lei aveva fatto anche un incidente, non era riuscita a frenare – ha continuato Una – Presumiamo che gli avesse manomesso i freni, come diceva Pamela. Aspettavo che venisse ai funerali e che portasse la cagnolina Bianca, ma tutto questo non è successo”.

La madre di Genini ha anche commentato la vicenda dei soldi trovati nelle cassette di sicurezza.

“Se hanno importanza nella profanazione? Per noi non c’entrano nulla, non abbiamo mai avuto alcun tipo di minacce. Forse a lui interessano. I soldi a Francesco interessano molto”, ha concluso.

Lo scontro precedente tra Una e Dolci

Le parole di Una sono arrivate il giorno dopo lo scontro avuto con Dolci, avvenuto sempre a La Vita in Diretta.

“Tu sei indagato”, aveva ricordato la donna all’imprenditore, accusandolo di agire solamente per interesse personale. “Stai infangando la nostra famiglia”, aveva chiosato.

“La verità verrà a galla e di certo contro di me non c’è niente”, aveva ribattuto Dolci. “Comunque io non credo neanche a una parola di quello che dice Francesco”, aveva controreplicato Una.