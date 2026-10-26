Pamela Genini, mistero sul coltello trovato in casa di Francesco Dolci: "Non è mio, serviva per creare mostro"

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“Non è mai stato mio, io non l’ho mai visto e quindi qualcuno ce l’ha messo”, questo è ciò che Francesco Dolci ripete da tempo sul coltello sequestrato presso la sua abitazione di Sant’Omobono Terme (Bergamo). La lama, che corrisponde a un kukri nepalese, sarebbe stata introdotta nella sua abitazione per incastrarlo, dato che l’uomo è indagato nell’inchiesta per la profanazione della tomba di Pamela Genini. “Volevano creare il mostro“, racconta a La Vita in Diretta, aggiungendo che “in giro mi chiamavano ‘Sandokan’“.

Un coltello per “creare il mostro”?

Era maggio, quando i carabinieri hanno rinvenuto uno strano coltello in casa di Francesco Dolci, a Sant’Omobono Terme (Bergamo). L’oggetto si trovava dentro un vecchio cassetto del locale garage dell’abitazione, un cassetto dentro il quale “non c’è mai stato un coltello”, spiega l’indagato a La Vita in Diretta il 26 ottobre.

Quando i militari l’hanno trovato gli hanno chiesto: “E questo? Cos’è?”. Dolci avrebbe reagito con rabbia, sostenendo di non avere idea di cosa fosse. E lo ribadisce durante il servizio: “Non è mai stato mio, io non l’ho mai visto e quindi qualcuno ce l’ha messo“.

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Secondo Dolci, quel coltello potrebbe essere stato introdotto nella sua casa nel mese di aprile. Il motivo? “Qualcuno che voleva incastrarmi, creare il mostro per cercare di costruire il colpevole“.

L’ipotesi è che quel coltello con la lama da 30 centimetri sia stato usato per decapitare il cadavere di Pamela Genini, ma “non è stato trovato nulla“, né lacrime, né sudore né sangue, “e hanno rifatto i test otto volte”, spiega Dolci a La Vita in Diretta.

I dubbi di Roberta Bruzzone

Presente in studio durante il collegamento con Dolci, Roberta Bruzzone si pone un quesito: “Perché darsi tanta pena per incastrarlo se poi quella non è l’arma usata per decapitare la salma?”.

Secondo Francesco Dolci, l’entrata in scena di quella lama serviva a “fomentare l’opinione pubblica contro di me”. Secondo la criminologa, però, questo non basta. Quindi lancia una nuova ipotesi su “qualcuno che non c’entra con la decapitazione ma che vuole in qualche modo incastrare te in quel tipo di situazione”.

Le indagini su Francesco Dolci nel caso Pamela Genini

L’avvocato Pierpaolo Cassarà, che assiste Francesco Dolci nell’inchiesta della Procura di Bergamo sul vilipendio di cadavere, sostiene l’ipotesi del depistaggio con una “concentrazione maniacale” nei confronti del suo assistito.

Le indagini della Procura di Bergamo, intanto, continuano: l’unico indagato nell’inchiesta si professa innocente, ma nel frattempo sono emersi i dettagli sul tesoretto custodito da Pamela Genini nelle cassette di sicurezza, una somma che si aggirerebbe intorno a un milione di euro. Secondo Dolci si tratterebbe dei proventi di un’associazione criminale dedita al riciclaggio, la stessa che avrebbe armato la mano di Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 e, infine, profanato la tomba della 29enne.