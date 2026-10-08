Pamela Genini nel racconto della vecchia amica, "Le davo i miei soldi per non farle frequentare certi uomini"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’amica di Pamela Genini ha ricordato la ragazza quando era adolescente e si è detta “segnata” da quanto è accaduto alla 29enne. La donna morta nel 2025 è stata descritta come una giovane timida, riservata ma anche molto fine e carina.

Il racconto della vecchia amica di Pamela Genini

A Ore 14 Sera è intervenuta una vecchia amica di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025.

“Sapere che non c’è più, fa male. Sapere quello che gli è stato fatto, fa male. Mi ha segnato molto questa cosa”, ha confidato la donna alla trasmissione parlando della morte di Pamela.

ANSA

Nel ricordo dell’intervistata, Genini “era un’amica fidata“. ma anche una bambina “timida, riservata, molto fine, carina”.

“Mi ricordo quando andavamo a Orio a fare shopping. Ci piaceva vedere i vestiti ma non potevamo permetterceli”, ha aggiunto.

Le frequentazioni con uomini più grandi

L’amica di Pamela ha affermato che la ragazza è “scappata a 16 anni con questa nostra amica a Rimini, a casa di uomini molto grandi“.

Per questo motivo, l’allora adolescente ha litigato molte volte con Pamela.

“Non volevo che andasse con uomini più grandi per farsi comprare le scarpe o il vestito – ha raccontato l’amica di Genini – così è capitato che alcune volte dividessi la mia paghetta con lei. Piuttosto che vederla comportarsi così, le dicevo: ti do’ 50 euro, comprati quello che ti serve, ma non fare le stupidate”.

Poi Pamela ha deciso di andar via dalla città d’origine in provincia di Bergamo, “perché aveva conosciuto un uomo che è molto più grande di lei – ha rivelato l’ex compagna di giochi – ha deciso di andare a convivere con lui. Sembrava felice, però bisogna vedere se era vero”.

Il rimpianto dell’amica

Quando Genini si è trasferita lontano da Val Brembilla, le due hanno smesso di frequentarsi ma, allo stesso tempo, l’amica ha detto di essere stata contenta nel vedere che la ragazza “aveva realizzato il suo sogno”.

Il problema era che “non sapevamo il retroscena di cosa c’era dietro, delle persone che la trattavano male che la sfruttavano per avere quella vita lì”.

L’amica di Pamela ha detto di aver chiuso i rapporti con la ragazza cinque anni fa, ovvero ben prima che Genini conoscesse Soncin (l’uomo che l’ha uccisa, ndr).

“Ho appreso la notizia della sua morte dai giornali – ha affermato l’amica a Ore 14 Sera – mi ha fatto molto piangere, ho dovuto chiamare la mia famiglia perché loro l’hanno conosciuta Pamela e anche loro ci sono rimasti molto male”.

La vecchia amica di Genini ha infine rivelato che se potesse tornare indietro le sarebbe stata più vicina, avrebbe cercato di darle supporto anche psicologicamente e avrebbe cercato di “convincerla a non prendere quelle strade lì”.

“Magari cominciare a studiare, cominciare a trovare un ragazzo un po’ più giusto per lei, della sua età. Magari a quest’ora poteva essere ancora qua, magari sposata con qualche figlio“, ha concluso la donna sentita nella trasmissione di Rai Due.