Pamela Genini, rottura tra Francesco Dolci e l'avvocato Isabella Colombo è un caso: mistero sulla "rinuncia"
Francesco Dolci, l'avvocata Isabella Colombo lascia la difesa sul caso Pamela Genini: la versione su chi ha voluto la revoca è in dubbio
L’avvocata Isabella Colombo lascia la difesa di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e per bancarotta fraudolenta. Al suo posto un collega del Foro di Milano, accanto all’avvocata Eleonora Prandi. Contrasto sulla versione dei fatti: entrambi sostengono di aver interrotto per primi il rapporto.
- Pamela Genini, novità per la difesa di Francesco Dolci
- La rottura con l'avvocata Colombo
- Per cosa è indagato Dolci
Pamela Genini, novità per la difesa di Francesco Dolci
Si registra uno scossone nel fronte legale di Francesco Dolci, il 41enne di Sant’Omobono Terme unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e coinvolto anche in un’indagine per bancarotta fraudolenta.
L’avvocata Isabella Colombo, entrata per ultima nel team di difesa, non assiste più l’imprenditore edile. Al suo posto subentrerà un collega del Foro di Milano, che affiancherà l’avvocata Eleonora Prandi, al fianco di Dolci sin dall’inizio della vicenda giudiziaria.
La rottura con l’avvocata Colombo
Colombo aveva assunto l’incarico il 27 maggio, alla vigilia dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a valutare il ricorso presentato da Dolci contro la validità dei sequestri effettuati dai carabinieri nella sua proprietà. I giudici avevano poi confermato la legittimità di quei sequestri.
Sulla ricostruzione della rottura non c’è però accordo. Secondo Dolci sarebbe stato lui a revocare il mandato, formalizzando la decisione nella serata di lunedì 6 luglio; Colombo, invece, sostiene di essere stata lei a depositare in Procura la rinuncia alla difesa nella mattinata dello stesso giorno.
Sulle ragioni dell’addio, l’avvocata ha preferito non entrare nel merito, spiegando che si tratta di circostanze che “attengono strettamente al segreto professionale”.
Per cosa è indagato Dolci
Dolci resta indagato dalla Procura di Bergamo per il caso della profanazione della salma di Pamela Genini, con le ipotesi di reato di vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro, accuse che ha sempre respinto dichiarandosi estraneo ai fatti.
Di recente è emersa anche la sua iscrizione nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta. Secondo gli inquirenti il meccanismo contestato ricalcherebbe schemi già emersi in altre inchieste: fatture per operazioni inesistenti, bonifici formalmente regolari seguiti da prelievi di contante, in parte restituiti al committente trattenendo una percentuale, un sistema che avrebbe permesso di generare crediti Iva e liquidità in nero.
L’indagine, originata dal fallimento di una società di Bonate Sotto liquidata nel luglio 2023, avrebbe fatto emergere circa 394mila euro di fatture ritenute fittizie e ulteriori 269mila euro di prelievi in contante.
Secondo BergamoNews, gli inquirenti starebbero inoltre verificando se parte di quelle somme sia stata utilizzata per l’acquisto di regali destinati a Pamela Genini.