Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci chiede un ipnotista per ricordare i codici del cellulare di Pamela Genini. Lo ha rivelato in un’intervista in Tv lo stesso 41enne, accusato di profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba della 29enne, uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Le password potrebbero essere cruciali per le indagini sul trafugamento della testa della modella dal suo loculo, ma secondo gli esperti la tecnica mentale non sarebbe sufficiente per poter richiamare alla mente dell’indagato le chiavi di accesso del telefonino della vittima.

I codici di Pamela Genini

Secondo quanto ricostruito da Quarto Grado, il contenuto del cellulare di Pamela Genini, trovato sulla scena dell’omicidio la sera del 14 ottobre 2025, non fornirebbe elementi di interesse per il processo a Soncin, ma potrebbe essere utile nel procedimento sulla profanazione della tomba.

Gli investigatori non sarebbero riusciti ancora a sbloccare il telefonino, ma la famiglia della vittima ha fatto richiesta di dissequestro perché ritiene di poter trovare un modo per accedere all’iPhone. Un’istanza però respinta dalla presidente della Corte d’Assise di Milano.

Le rivelazioni di Francesco Dolci

Intervistato da Gianluigi Nuzzi nell’ultima punta del programma di Rete 4, Francesco Dolci ha affermato di aver già consegnato gli accessi per il cloud di Pamela Genini, sostenendo di aver avuto da lei anche i codici di sblocco del suo cellulare in almeno due occasioni, ma di non ricordarli.

“Continuo a chiedere agli inquirenti di Milano di sottopormi volontariamente a una seduta di ipnosi regressiva perché non riesco a trovare un ipnotista disposto a prendere in mano il caso” ha detto il 41enne indagato.

La carta dell’ipnosi

La soluzione dell’ipnosi regressiva per richiamare alla mente le password non è però ritenuta credibile dallo psichiatra Massimo Picozzi, anche lui ospite in studio.

“Direi proprio che è impossibile” ha dichiarato l’esperto, spiegando che “non è che a un certo punto perdi un gioiello, perdi un orecchino, chiami lo psicoterapeuta e questo ti fa addormentare e tu ti ricordi magicamente”.