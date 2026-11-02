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Pamela Genini, sigilli strappati all'appartamento del femminicidio: portati via vestiti e gioielli

Scoperta il 28 ottobre alla riconsegna degli effetti personali: guanti in lattice non in dotazione alla polizia, nessun segno di effrazione

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Francesca Secci

Francesca Secci

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Qualcuno “ha strappato i sigilli” dell’appartamento di via Iglesias 33, nel quartiere Gorla a Milano, dove il 14 ottobre 2025 è stata uccisa Pamela Genini. O almeno, così sembrerebbe. Mercoledì 28 ottobre, durante la riconsegna degli effetti personali alla famiglia, gli agenti avrebbero trovato i sigilli manomessi e un paio di guanti in lattice di un tipo che le forze dell’ordine non hanno in dotazione.

Sigilli alterati e guanti in lattice nella casa di Pamela Genini

La riconsegna, alla presenza degli avvocati della famiglia, era in programma da tempo e non è andata avanti. Se ne è parlato nel programma Dentro la Notizia, dove il conduttore Gianluigi Nuzzi si è collegato con i familiari di Pamela. Secondo quanto raccontato, quando gli agenti sono saliti al piano superiore hanno visto che i sigilli applicati dalla polizia giudiziaria dopo il delitto sembravano alterati. I guanti si trovavano tra gli scaffali, mentre qua e là c’erano contenitori di gioielli rimasti senza niente dentro.

La porta d’ingresso non presentava segni di effrazione, così tra i presenti si è fatta strada l’ipotesi di un accesso con le chiavi. Le chiavi, ufficialmente, sarebbero in mano soltanto ai dirigenti della polizia giudiziaria e alla proprietaria di casa, dato che Pamela Genini viveva in affitto. A fine intervento l’appartamento è stato richiuso e sigillato di nuovo. Gli investigatori non hanno ancora stabilito se qualcuno sia davvero entrato, e tanto meno chi possa essere stato.

Per la famiglia mancano gioielli e vestiti, la Scientifica al lavoro sulle impronte

La giornata è stata raccontata in collegamento televisivo dalla madre di Pamela, Una Smirnova, e dal suo compagno Piergiuseppe Rota. I familiari erano stati chiamati per ritirare gli effetti personali della ragazza e avevano già caricato circa mezzo furgone quando gli investigatori si sono accorti che forse qualcuno era entrato, così è stato chiesto loro di riportare tutto di sopra. Dall’inizio dell’intervento, hanno detto, erano passate circa tre ore.

Rota ha descritto una casa a soqquadro. Sull’elenco di ciò che manca i familiari sono prudenti: sembrerebbero spariti tutti i gioielli e alcuni abiti, forse anche della biancheria intima, ma dovranno stabilirlo gli accertamenti in corso.

La Scientifica è subito intervenuta proprio per via dei guanti e, ha raccontato Rota, è rimasta nell’appartamento fino a sera tarda a rilevare impronte. La madre di Pamela ha detto di non sapere chi possa essere stato e di ritenere che avesse le chiavi, visto che la porta sembrerebbe non essere stata forzata.

La tomba profanata a Strozza e le prossime udienze del processo a Soncin

La famiglia aveva già dovuto affrontare un altro spiacevolissimo episodio: il 23 marzo è stata scoperta la profanazione della tomba di Pamela nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco, e su quella vicenda sta indagando la Procura di Bergamo con un fascicolo separato.

Il processo a Gianluca Soncin, imputato per l’omicidio pluriaggravato di Pamela Genini, riprenderà davanti alla Corte d’Assise di Milano il 25 novembre, con una seconda udienza fissata per il 30.

Pamela Genini ANSA

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