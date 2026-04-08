Pamela Genini, tomba profanata e furto della testa: il giallo delle viti rimosse nelle foto dell'ex fidanzato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si attende l’autopsia sul cadavere di Pamela Genini per avere risposte scientifiche che possano aiutare a capire chi è quando ha profanato la tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025. Intanto da alcune fotografie scattate dall’ex fidanzato Francesco Dolci nel corso dei mesi emerge il giallo delle viti sulla tomba della donna: cosa che farebbe pensare alla profanazione avvenuta tra il 13 e il 23 marzo.

Pamela Genini, le indagini sulla tomba profanata

Sono attese dunque risposte dalle indagini in corso sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza e anche incrociando i dati delle celle telefoniche per capire chi è transitato nella zona del cimitero di Strozza (Bergamo).

Le indagini proseguono per fare chiarezza e capire, attraverso l’autopsia, quando è avvenuta la profanazione e anche la mutilazione della salma, che è stata decapitata.

Il giallo delle viti rimosse nelle foto

Sono diversi gli elementi in grado di aiutare a ricostruire quanto accaduto prima del 23 marzo, quando alcuni operai del Comune di Strozza notarono anomalie durante la traslazione della bara di dal loculo provvisori alla tomba di famiglia.

Tra questi ci sono anche alcune foto scattate dall’ex fidanzato di Pamela, Domenico Dolci. Nel corso dei mesi, infatti, l’uomo ha scattato foto alla tomba e da quegli scatti, mostrati nel corso della trasmissione di Milo Infante Ore 14, sono emersi dettagli.

Il 13 marzo si vedono due grosse viti nella parte bassa della tomba, viti che non ci sono però nello scatto del 23 marzo: cosa che potrebbe dimostrare come la profanazione sia avvenuta in quell’arco di tempo, cioè tra il 13 e il 23 marzo.

Dalle viti al velo funerario

Proprio Domenico Dolci avrebbe notato il dettaglio e portato le foto ai carabinieri.

L’uomo ha scattato foto a partire da gennaio e, come analizzato da Milo Infante, nello scatto di gennaio si vedono due viti in basso e una centrale nella parte alta della tomba.

Il 19 febbraio, invece, mancava già la vite centrale, come se l’operazione fosse stata in qualche modo preparata (il 23 marzo, come detto, mancavano tutte le viti).

C’è poi un ulteriore elemento: il velo funerario messo sul volto di Pamela prima della chiusura della bara, è stato ritrovato piegato con cura dopo la profanazione e potrebbe contenere tracce biologiche.

Al momento non ci sono indagati e solo ipotesi: l’apertura della bara di Pamela sarebbe avvenuta con strumenti da scasso e sarebbero state eseguita da 3 o 4 persone.