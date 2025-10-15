Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin, lui si era procurato la copia delle chiavi di casa
Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: l'uomo si era procurato la copia delle chiavi di casa della donna
Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano, è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin “al culmine di una serie di condotte persecutorie” e “dopo averla ripetutamente minacciata di morte”. Per l’omicidio, l’uomo si sarebbe anche “procurato una copia delle chiavi di casa” della 29enne, a cui era legato “da una relazione affettiva”.
- Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin con 24 coltellate
- Le aggravanti contestate a Gianluca Soncin
- Gianluca Soncin ha tentato il suicidio dopo aver ucciso Pamela Genini
Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin con 24 coltellate
Nell’imputazione a carico del 52enne Gianluca Soncin, come riportato da ANSA, si legge che Pamela Genini è stata uccisa “con 24 coltellate“.
La donna, di 29 anni, è stata colpita “ripetutamente con un coltello al collo, al dorso, al torace, agli arti superiori e alle mani“.
Una pattuglia della polizia intervenuta sul luogo del femminicidio avvenuto a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. L’intervento degli agenti non è servito a scongiurare la morte di Pamela Genini.
Le aggravanti contestate a Gianluca Soncin
La Procura ha contestato a Gianluca Soncin, nato a Biella nel 1973 e residente a Cervia, alcune aggravanti.
In primis, lo stalking, ravvisando che l’uomo avrebbe “commesso il fatto in qualità di autore del reato di cui all’articolo 612-bis c.p.”.
Contestata anche la “premeditazione“, visto che Soncin avrebbe “ripetutamente minacciato di morte” Pamela Genini, recandosi inoltre a casa sua “con un coltello, dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell’appartamento“.
Al 52enne è stata anche contestata l’aggravante di aver ucciso una “persona a cui era legato da relazione affettiva“, oltre ai “futili motivi” e alla “crudeltà“.
Allo stato attuale, come riportato da ANSA, non risultano denunce arrivate in passato in Procura a Milano.
Gianluca Soncin ha tentato il suicidio dopo aver ucciso Pamela Genini
In base alla ricostruzione dei fatti emersa nelle ore immediatamente successive al femminicidio di Pamela Genini, la 29enne sarebbe stata trascinata sul terrazzo e uccisa a coltellate.
Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della sua abitazione.
Dopo aver compiuto il femminicidio, Gianluca Soncin avrebbe tentato il suicidio ferendosi alla sua stessa gola col coltello.
Il 52enne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano.
L’uomo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.
Sulla richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Gianluca Soncin deciderà il gip dopo l’interrogatorio all’uomo.