Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin, i risultati dell'autopsia

Sono almeno 30 le coltellate inflitte da Gianluca Soncin a Pamela Genini, come rivelato dai risultati dell’autopsia effettuata a Milano. Vengono dunque smentite le risultanze dei primi accertamenti medico-legali, che parlavano di 24 colpi. Ulteriori accertamenti permetteranno di capire con esattezza quali siano stati i fendenti letali, soprattutto nella zona del collo e del torace.

