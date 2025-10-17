Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin, i risultati dell'autopsia
L'autopsia ha rivelato che Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con 30 coltellate, 6 in più rispetto a quelle individuate dai primi accertamenti
Sono almeno 30 le coltellate inflitte da Gianluca Soncin a Pamela Genini, come rivelato dai risultati dell’autopsia effettuata a Milano. Vengono dunque smentite le risultanze dei primi accertamenti medico-legali, che parlavano di 24 colpi. Ulteriori accertamenti permetteranno di capire con esattezza quali siano stati i fendenti letali, soprattutto nella zona del collo e del torace.
[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]