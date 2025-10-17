Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, bufera su Enrica Mentana per la frase sulla mancata denuncia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 16 ottobre, nell’edizione delle ore 20 del Tg La7, il direttore Enrico Mentana ha commentato la notizia del femminicidio di Pamela Genini, uccisa a Milano da Gianluca Soncin. Si è soffermato sulla mancata denuncia della ragazza, nonostante le violenze subite in passato. Inoltre, ha in qualche modo collegato l’assassinio al caso di Giorgia Meloni, definita da Maurizio Landini la “cortigiana di Trump“. Sui social, diversi utenti hanno criticato il giornalista su entrambi gli aspetti.

Cos’ha detto Mentana sulla mancata denuncia di Pamela Genini

Parlando della morte di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin, Enrico Mentana ha commentato la mancata denuncia della vittima, nonostante avesse subito violenze in passato.

Questa la frase del direttore del TgLa7:

“Per affetto, per tenerezza, per debolezza non ha avuto il coraggio di denunciare appieno quello che stava succedendo, ed è questo forse purtroppo l’unico insegnamento che lascia in questa storia terrificante”.

Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, a Ore 14 aveva invece spiegato perché Pamela Genini non aveva mai denunciato il compagno: “Il motivo per cui molte di queste ragazze si trovano in questo tipo di situazione, e restano in questo tipo di situazione, è presto spiegato: scatta una dimensione manipolatoria psicologica, neurobiochimica, che intrappola le vittime all’interno di queste relazioni in maniera veramente molto efficace”

Il parallelismo col caso Meloni-Landini

Sulla reazione di Giorgia Meloni alle parole di Maurizio Landini, che l’aveva definita la “cortigiana” di Trump, Mentana ha fatto un collegamento col femminicidio di Pamela Genini.

Ecco cosa ha detto il giornalista:

“In questi giorni, soprattutto sul ruolo delle donne, bisognerebbe essere molto attenti, non solo nell’uso delle parole: è fortissima l’impressione per il femminicidio a Milano”.

I commenti contro Mentana

Una utente, su X, scrive: “Mentana: ‘L’unico insegnamento da questa vicenda è che le donne devono denunciare’. No, Mentana: l’unico insegnamento è insegnare agli uomini a non ammazzare“.

Un’altra, sempre su X, le fa eco: “Affetto, tenerezza, debolezza. Secondo Mentana, le ragioni per le quali le donne uccise negli ultimi due giorni non hanno denunciato gli uomini di m**** che le hanno uccise. No, Enrico: più probabile paura“.

Su Facebook, i commenti si fanno più pesanti: “Enrico Mentana rivoltante! (…) Commenta l’ennesimo femminicidio accusando ancora le donne per non avere denunciato quelli che sarebbero stati i loro carnefici, per, testuali parole: ‘Affetto, tenerezza, perché deboli’. Caro signor Mentana, non le è passato nemmeno per la testa che se queste donne non hanno denunciato i loro ex compagni violenti è stato forse per paura?!? Negli audio di questi mostri si sentono sempre le continue minacce a queste povere ragazze. Come vuole che si senta una donna? E no, non c’entra niente la tenerezza, c’entra solo il terrore che questi uomini sapevano trasmettere alle proprie vittime. Con il suo commento lei ha dato l’ennesima pugnalata morale a queste donne, che non hanno la possibilità di replicare, perché morte”.

Ci sono poi anche dei commenti firmati da uomini contro il direttore del Tg La7 per l’accostamento tra il femminicidio di Milano e il caso Meloni-Landini.

Questo il primo: “Magari sono stupido io, ma qualcuno mi spieghi dove sta il nesso, parlo del tg di Mentana, tra il giudizio politico (poi si può discutere sui termini utilizzati e i suoi vari significati) di Landini sull’asservimento del presidente del Consiglio agli Stati Uniti e una notizia su un femminicidio. Quasi a metterli sullo stesso piano”.

Qui un altro: “Bravo, Mentana. Sei riuscito a presentare il servizio di Landini che utilizza il termine cortigiana per definire Meloni, con tanto di post che descrive (…) il sinonimo di prostituta, subito dopo hai presentato il servizio sui femminicidi cercando di paragonare i due episodi”.