Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato lacrime in tv: "Non sapevo che io potessi denunciare"

Durante la puntata di Ore 14 Sera andata in onda il 16 ottobre, è intervenuto Francesco, ex fidanzato e confidente di Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin. “Non sapevo di poter denunciare, l’ho saputo la sera dalla Polizia”, ha raccontato, invitando successivamente le persone vicine alle vittime di violenza a segnalare i casi ai Carabinieri, prima che sia troppo tardi.

Pamela Genini: l’ex fidanzato Francesco in lacrime

Nella puntata di Ore 14 Sera andata in onda il 16 ottobre, uno degli argomenti discussi è stato il femminicidio di Pamela Genini per mano di Gianluca Soncin.

In puntata è intervenuto anche l’ex fidanzato della 29enne, Francesco, che era rimasto vicino a Pamela anche dopo la fine della loro relazione.

La Polizia presidia l’abitazione di Milano dove Pamela Genini è stata uccisa

Francesco ha ricordato in lacrime i tragici istanti della sera dell’aggressione: era infatti al telefono con lei quando Soncin l’ha colpita a morte, ed è stato proprio lui a chiamare i soccorsi.

L’uomo è intervenuto ai microfoni di Milo Infante senza nascondere le lacrime per quanto accaduto alla 29enne.

Francesco, infatti, non sapeva di poter denunciare le violenze di cui l’amica era vittima.

“Purtroppo, e mi dispiace, io di questa coda che potevo denunciare non la sapevo. L’ho saputo la sera dalla Polizia”, ha rivelato.

Gianluca Soncin e tentativo di entrare in casa della vittima

L’ex di Pamela Genini ha inoltre lanciato un appello. Inizialmente, Francesco non aveva intenzione di non rilasciare interviste, ma ha cambiato idea per invitare tutti coloro che sono a conoscenza di violenze a denunciare.

“Le persone che sono vicine alle vittime devono andare a segnalare i Carabinieri”, ha esortato Francesco, che ha poi condiviso alcuni dettagli sulle violenze, non solo fisiche, alle quali la 29enne era sottoposta.

L’uomo ha raccontato che, passando per il garage dello stabile, Gianluca Soncin aveva tentato di entrare in casa della vittima, cercando di buttare giù la porta.

Le minacce

Secondo quanto riferito dall’ex fidanzato della vittima, poco prima di quel tentativo Soncin aveva contattato Pamela Genini in videochiamata, minacciandola e dicendole di conoscere l’indirizzo della sua abitazione.

L’uomo aveva inoltre detto chiaramente che, se Pamela l’avesse denunciato, avrebbe fatto del male a sua madre.