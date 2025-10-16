Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, l'ultima telefonata raccontata dall'ex fidanzato Francesco Dolci

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne vittima di femminicidio a Milano, ha racconto la drammatica ultima telefonata ricevuta dalla donna poco prima di essere uccisa in casa dal nuovo compagno Gianluca Soncin. “Si sentiva sicura in casa”, ha detto Dolci.

L’ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa

“Questo è un mostro, è un killer delle donne. Io glielo dicevo a Pamela che era un mostro. Da tempo premeditava quello che ha fatto”. A dirlo, riferito a Gianluca Soncin, è Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini. Proprio a lui la 29enne ha telefonato poco prima di essere uccisa in casa da Soncin con 24 coltellate.

Dolci ha riferito il contenuto della drammatica telefonata a Storie italiane: “Ero al telefono con Pamela, si sentiva sicura in casa perché era convinta che non si potesse fare il doppione delle chiavi. Invece lui di nascosto lo aveva fatto. Si è intrufolato in casa mentre lei era al telefono con me. Lei ha iniziato a gridare ‘Aiuto, aiuto, aiuto‘. Poi ha iniziato a scrivermi dei messaggi dicendo ‘Aiuto, è entrato in casa, chiama la polizia‘. Gli ultimi messaggi sono stati questi. Io ho chiamato subito la polizia”.

Una donna segue al tg un servizio sul femminicidio di Pamela Genini.

Le rivelazioni di Francesco Dolci su Gianluca Soncin

Nel suo intervento in tv, Francesco Dolci ha anche raccontato: “Lei cercava da tempo di trovare la forza di lasciarlo perché aveva paura. Ogni volta lui minacciava di ammazzare la famiglia“. Poi, in un altro passaggio: “Pamela voleva scappare, stava programmando la fuga. Voleva solo scappare da lui. Lei, mossa dalla disperazione, pensava di andarsene all’estero. (…) Il giorno dopo sarebbe scappata. E non ce l’ha fatta“.

Secondo l’ex fidanzato di Pamela Genini, “il mostro (Soncin, ndr) ha fatto quello che premeditava da un anno“. Dolci ha raccontato: “All’isola d’Elba aveva tentato di buttarla giù dal terrazzo e ucciderla solo perché una coppia aveva fatto i complimenti al suo cane. Lui da quel momento lì ha iniziato a girare armato”.

Le violenze subite da Pamela Genini

Francesco Dolci ha parlato così della relazione tra Pamela Genini e Gianluca Soncin: “All’inizio della relazione lei si è staccata da tutti. Un mese dopo l’inizio della relazione Pamela ha iniziato a raccontarmi episodi strani. Per esempio quando incontravano amici di lui gli dicevano ‘Non picchiarla’. Da lì è iniziata una escalation con schiaffi senza motivo, pugni sui denti…”.

L’ex fidanzato della vittima del femminicidio di Milano ha detto ancora: “Lui diceva ‘Scusa, ho sbagliato’, ma era un gioco al rialzo perché lui voleva ucciderla da quell’episodio all’isola d’Elba del luglio dell’anno scorso. Era una violenza a 360 gradi”.