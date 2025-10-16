Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, picchiata anche prima del red carpet a Venezia: "Riempita di botte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un’amica di Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano, ha rivelato che la 29enne le aveva parlato delle continue violenze e del controllo ossessivo subiti dal compagno Gianluca Soncin, che nella serata di martedì 14 ottobre l’ha uccisa colpendola con 24 coltellate. Nel settembre 2024, prima del red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Pamela Genini sarebbe stata “riempita di botte”.

Il racconto dell’amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin

Nicole, amica di lunga data di Pamela Genini, ha fatto alcune rivelazioni a Mattino Cinque: “Pamela era come una sorella piccola per me. Mi ha sempre raccontato di violenze, la chiamava tantissime volte al giorno, era sempre ossessivo, le controllava il telefono e a Milano la raggiungeva anche contro la sua volontà”.

L’amica della 29enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin ha poi raccontato: “Ricordo benissimo che il primo episodio di violenza risale all’anno scorso al red carpet di Venezia, a settembre, dove sono andata anche io. Doveva venire anche lei ma quel giorno mi ha chiamato disperata dicendo che lui si era ingelosito e arrabbiato. Ha avuto un raptus, l’ha presa per i capelli, le ha lanciato una valigia e l’ha riempita di botte. Era tutta tumefatta, mi ha mandato le foto. Aveva le gambe gonfie ed era piena di lividi, anche sulla pancia. Lei ha chiamato me e mio marito e noi le abbiamo detto subito di denunciare. Il giorno dopo lei è anche andata all’ospedale di Bergamo e le hanno steccato le dita. Hanno capito che era una violenza e hanno fatto uscire il personale per far sì che lei facesse la denuncia. Lei aveva detto che lo avrebbe denunciato, ma poi lui era tornato dopo 2-3 giorni piangendo e promettendo di cambiare e di andare insieme dallo psicologo. Pamela mi ha raccontato tante volte che lui toglieva gli psicofarmaci”.

ANSA

L’abitazione in cui si è consumato il femminicidio di Pamela Genini.

L’amica di Pamela Genini ha riferito ancora: “Lui la minacciava tantissime volte. Anche a maggio è venuto a casa sua ma lei non voleva più saperne. Lei aveva paura, hanno chiamato i carabinieri. Lei non sapeva più cosa fare con lui. Lei voleva denunciarlo, ma lui andava da lei piangendo e dicendo che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Ha anche detto che voleva sposarla entro fine anno. L’ha solo ingannata. Lei aveva anche paura di denunciarlo perché lui minacciava la mamma e il cane, a cui lei era affezionatissima, e la sorella, che il 5 novembre l’avrebbe resa zia”.

Nicole, amica di Pamela Genini, ha poi chiosato: “Lei era molto sensibile e fragile, lui le ha fatto un casino di promesse. Lei cercava anche di aiutare questa persona. Questo mostro le ha spezzato la vita a 29 anni“.

Il racconto dell’altra amica di Pamela Genini

Sempre a Mattino Cinque ha parlato anche Elisa, un’altra amica di Pamela Genini.

Le sue parole: “Lei diceva che lo avrebbe denunciato, ma poi non lo faceva. Forse sperava nel cambiamento. Io a lui l’ho visto 2-3 volte, il problema è che davanti alle persone lui era molto affabile, molto tranquillo. Eravamo state insieme a pranzo a Lugano, mi aveva detto che era intenzionata di ri-iscriversi all’università, a Psicologia, chissà forse per capire lui”.

Le parole del fratello di Pamela Genini, Nicola

Nicola, fratello di Pamela Genini ha confidato a La Repubblica di non essere a conoscenza della frequentazione della 29enne con Gianluca Soncin.

“Non sapevo che avessero una relazione. Non ci siamo mai confidati più di tanto” ha detto. Poi ha aggiunto: “Era venuta a pranzo, per salutare i miei. Apparentemente sembrava serena, tranquilla”.

Alla domanda se Pamela avesse paura di Soncin, il fratello Nicola ha risposto: “Per quanto ne sapessi io, no, ma solo perché evidentemente a noi non lo raccontava per non farci preoccupare”.