Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, pistole e coltelli sequestrati nella sua casa di Cervia

Sequestrati nella casa di Cervia di Gianluca Soncin una decina di coltelli e 4-5 pistole scacciacani; trovate anche chiavi simili a quelle dell’abitazione di Pamela Genini. Ad un primo esame si evince che Soncin abbia inferto alla vittima almeno 24 coltellate. L’uomo è in carcere e si è avvalso del silenzio. La Procura valuta premeditazione e stalking.

Femminicidio di Pamela Genini: sequestrate armi a Cervia

Standoa quanto riportato dall’ANSA, nella casa di Cervia di Gianluca Soncin sono stati sequestrati una decina di coltelli (cutter e serramanico) e quattro-cinque pistole scacciacani. Nel verbale compare anche un mazzo di chiavi “simile” a quello dell’abitazione di Pamela Genini: verifiche in corso sul presunto duplicato.

Agli atti è stato depositato il primo accertamento medico-legale con almeno 24 coltellate; l’autopsia sarà eseguita dal pool dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo per stabilire con precisione numero dei colpi e lesioni letali.

IPA L’ingresso dell’appartamento di Pamela Genini, dove la donna è stata uccisa da Gianluca Soncin

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Milano, stanno ascoltando testimoni e incrociando i racconti con i riscontri tecnici, inclusi i tempi dell’intervento delle volanti e le frasi gridate dalla vittima mentre gli agenti salivano le scale.

Le minacce di Gianluca Soncin

Tra le testimonianze, quella di un ex fidanzato e amico di Pamela Genini che ha riferito di minacce con coltelli, una “pistola puntata al ventre” e un precedente tentativo di accoltellamento. A Milano non risultano però denunce della vittima.

Un’amica della vittima ha parlato delle intenzioni di denunciare di Pamela Genini, che non si sono però mai concretizzate.

Amici e conoscenti descrivono un contesto di controllo, percosse e intimidazioni protratte, con episodi di violenze e minacce anche all’Isola d’Elba e a Venezia.

La posizione di Gianluca Soncin

Al momento Gianluca Soncin è indagato per omicidio pluriaggravato ed è detenuto a San Vittore in isolamento. Davanti al gip Tommaso Perna si è avvalso della facoltà di non rispondere, presentandosi con un cerotto al collo dopo essersi ferito al momento dell’irruzione.

La Procura ha chiesto convalida del fermo e misura cautelare; sono valutate aggravanti di premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi, anche alla luce del duplicato delle chiavi e dell’arma portata con sé.

Resta da chiarire se le ferite al collo siano frutto di un reale tentativo di suicidio o una simulazione. L’inchiesta prosegue con ulteriori audizioni, in attesa degli esami autoptici e dell’analisi dei reperti sequestrati a Cervia.