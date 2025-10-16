Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, Roberta Bruzzone punta il dito contro chi sapeva delle violenze

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il femminicidio di Pamela Genini, uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate, si è preso la scena sui giornali e nelle tv. Il caso di cronaca è stato commentato anche da Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. L’esperta ha spiegato perché la vittima non aveva denunciato il fidanzato, nonostante le violenze, puntando poi il dito contro la cerchia delle persone che erano a conoscenza di quegli episodi.

Roberta Bruzzone spiega perché Pamela Genini non aveva denunciato Gianluca Soncin

Giovedì 16 ottobre, ospite di Ore 14 su Rai 2, Roberta Bruzzone ha spiegato perché Pamela Genini non ha mai denunciato Gianluca Soncin, nonostante i tanti episodi di violenza, poi culminata col femminicidio.

La criminologa e psicologa forense ha spiegato che “il motivo per cui molte di queste ragazze si trovano in questo tipo di situazione, e restano in questo tipo di situazione, è presto spiegato: scatta una dimensione manipolatoria psicologica, neurobiochimica, che intrappola le vittime all’interno di queste relazioni in maniera veramente molto efficace”.

L’esperta, riferendosi a Pamela Genini, ha aggiunto che “non mi sorprende affatto che lei non scappasse. Non lo fanno tantissime donne, centinaia di migliaia, in condizioni assolutamente analoghe a questa. Perché il meccanismo manipolatorio è molto più subdolo, sottile e controllante di quanto ci possiamo immaginare se non siamo dentro questo tipo di materia”.

In sostanza, Bruzzone non è sorpresa dalla mancata denuncia e dal fatto che “provasse a chiedere aiuto con gli strumenti che aveva”, riferendosi ai selfie girati ad alcune persone a lei vicine per testimoniare le botte e le percosse.

Proprio su questo, la criminologa ha voluto puntare il dito contro chi, in qualche modo, sapeva:

“Francamente ritengo che sia anche un po’ il momento di dire che quelli che conoscono questo tipo di vicende, che ricevono i selfie con la faccia tumefatta, sarebbe anche un po’ il caso che si svegliassero e facessero delle segnalazioni a chi di dovere. Perché la legge, ormai dal 2013, consente a chiunque venga a conoscenza di situazioni di questo tipo di fare la segnalazione, che le forze di polizia devono acquisire e immediatamente agire. Qui ci sono più foto che la ritraggono dopo pestaggi, quindi c’era già una situazione di maltrattamento conclamato, quindi procedibilità d’ufficio piena. E avrebbe potuto essere segnalata da chiunque fosse a conoscenza di questi fatti. Queste donne non denunciano perché hanno una serie di meccanismi terribili da superare, quindi aiutiamole noi, facciamo noi quella parte vicaria, razionale e concreta che porta a squarciare il velo del silenzio. Non aspettiamo che lo facciano loro, perché molto spesso non lo fanno. E la cosa preoccupante è che sono giovanissime quelle intrappolate in questo tipo di dinamiche, ancora più giovani della vittima di cui stiamo parlando oggi. Ma ripeto, non sorprendetevi che restino: questo tipo di soggetti è abilissimo ad agganciarle inizialmente, bombardandole di stimoli favorevoli”.

La perizia richiesta da Gianluca Soncin

Sulla eventuale perizia per evitare l’ergastolo, a cui starebbe pensando la difesa di Gianluca Soncin (che nel frattempo è rimasto in silenzio nell’interrogatorio davanti al gip), Bruzzone ha dichiarato che si tratterebbe probabilmente dell’unica strada percorribile.

Ma anche che è difficile che possa portare al risultato sperato dai legali, “in considerazione delle circostanze che sono state contestate”, compresa la premeditazione il modello comportamentale “che il soggetto mette in campo in maniera stabile, orientato alla sopraffazione e all’uso della violenza nei confronti degli altri”.

Senza dimenticare i precedenti penali, “che descrivono un profilo abbastanza preciso sotto questo aspetto”.

Secondo Bruzzone, comunque, “laddove dovesse essere tentata la strada della perizia psichiatrica, credo che serenamente sarà la pietra tombale sull’ergastolo”.

La premeditazione e il mazzo di chiavi

Durante la puntata di Ore 14, il conduttore Milo Infante ha poi parlato della clamorosa dichiarazione di un testimone: “Nei giorni precedenti al femminicidio di Pamela, la donna era andata a trovare i genitori a Bergamo. E Soncin avrebbe finto un malore per rimanere in casa ed effettuare una copia delle chiavi. Come tutti noi, Pamela aveva il tesserino magnetico delle chiavi custodito da qualche parte” e Soncin, essendo rimasto da solo in casa, “ha avuto tutto il tempo per cercare il tesserino, fare una copia delle chiavi e mettersele in tasca”.

Su questo punto, Bruzzone ha rincarato la dose: “Se questa è la dinamica, è un elemento che depone per una premeditazione anche piuttosto ampia: è evidente che quel tipo di finalità non poteva essere benevola per la vittima”.