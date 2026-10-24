Pamela Genini, una donna potrebbe avere profanato la tomba: trovato Dna femminile nella lapide del cimitero

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Emerge un nuovo elemento nell’ambito della indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Sul retro del pannello in plastica che costituiva la lapide provvisoria è stato trovato del Dna, in particolare sul nastro adesivo rinvenuto nella parte posteriore. Un Dna misto ma prevalentemente femminile, come confermato dal genetista Marzio Capra, consulente di Francesco Dolci. Non è ancora noto di chi sia e nemmeno se si sia trattato di una contaminazione.

Pamela Genini, tomba profanata da una donna?

Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete4, ha ricostruito tutta la dinamica del modo in cui fu scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Nella ricostruzione si ripercorre la mattina del 23 marzo 2026, quando alle 8:29 gli uomini dell’impresa funebre si avvicinarono al loculo di Pamela Genini per traslare la bara nella cappella di famiglia, come programmato da settimane.

Quella scena fu ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: fu proprio quello il momento e il giorno in cui venne scoperta la profanazione della tomba.

La scoperta della profanazione

Quella mattina venne rimossa la lapide provvisoria in plastica, con gli addetti che procedettero a rimuoverla.

E subito notarono che la schiuma espansa usata per sigillare il loculo non c’era ma al suo posto c’erano strisce di silicone, motivo per cui furono subito chiamati i carabinieri.

E oggi proprio quel pannello in plastica rappresenta un reperto fondamentale nelle indagini.

Trovato Dna femminile nella lapide del cimitero

I Ris di Parma, infatti, hanno trovato del Dna sul nastro adesivo, rinvenuto nella parte posteriore.

Una parte che in teoria possono aver toccato solo gli uomini dell’impresa funebre e chi ha profanato la tomba

Il genetista Marzio Capra, consulente di Francesco Dolci (l’ex fidanzato di Pamela), ha visionato i dati di laboratorio fino ad ora ottenuti dagli investigatori.

Le parole del genetista Marzio Capra

Ecco le sue parole, nell’intervista esclusiva di Quarto Grado: "I profili che io ho potuto apprezzare ricavati da queste tracce sono risultati di origine mista, più femminile ma anche maschile".

Poi ha aggiunto: "In ogni caso ambedue questi profili – sia quello femminile che quello minoritario maschile – sono stati utilizzati per tutte le comparazioni con i soggetti di interesse e hanno fato esito negativo".

Questo Dna femminile comunque non è di Pamela e non potrebbe nemmeno essere di sua mamma, ha aggiunto il genetista.

A chi appartiene il Dna femminile trovato sul nastro adesivo resta ancora dunque un mistero, così come una possibile contaminazione.

Le contestazioni della difesa di Dolci

Come ha ricordato Quarto Grado, la difesa dell’unico indagato, seppur in assenza di tracce riconducibili a Dolci, contesta la catena di custodia di questo reperto, che non era stato sequestrato immediatamente la mattina del 23 marzo.

I carabinieri, infatti, non lo portarono via quella mattina: dalle immagini si vede che qualche ora dopo, nel primo pomeriggio, la lapide provvisoria, che era caduta, venne toccata da un operatore del cimitero e dopo qualche minuto venne usata per richiudere il loculo.

Un mese dopo fu stato il nucleo investigativo di Bergamo a sollecitare il pm di valutare il sequestro (decreto poi firmato dopo due settimane).

Inoltre il Dna di Francesco Dolci non sarebbe stato trovato nemmeno sugli altri campionamenti fatti dagli inquirenti tra bara e loculo (sono 108 i reperti in tutto campionati), come confermato dal genetista Marzio Capra.