Pamela Mastropietro 8 anni dopo, la battaglia della madre: "Voglio la verità, Oseghale non era solo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Otto anni dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro, la madre Alessandra Verni continua a chiedere verità e giustizia. Nonostante l’ergastolo definitivo per Innocent Oseghale, restano dubbi su possibili complici. Intanto, la memoria di Pamela vive attraverso un’associazione e iniziative sociali a Macerata.

La battaglia della madre

Il dolore non si è trasformato in silenzio. Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata, continua una battaglia che va oltre le sentenze definitive.

Troppi dubbi rimasti, nessuna intenzione di fermarsi nella ricerca della verità su quanto accaduto alla figlia 18enne. “Non smetterò di cercare verità e giustizia per mia figlia. Ci sono ancora tante domande senza risposta” ha dichiarato all’Adnkronos.

ANSA

L’omicidio di Pamela Mastropietro

Pamela si era allontanata da una comunità di recupero nelle Marche quando venne attirata nell’abitazione di Innocent Oseghale.

Qui, secondo quanto accertato nei processi, fu violentata, uccisa e poi smembrata. I resti del corpo vennero ritrovati all’interno di due trolley abbandonati lungo una strada.

Nel gennaio dello scorso anno la Corte di Cassazione ha reso definitiva la pena dell’ergastolo per Oseghale, respingendo l’ultimo ricorso presentato dalla difesa. Eppure, per Alessandra Verni, il percorso giudiziario non ha chiarito ogni aspetto della vicenda.

“Per quanto riguarda Oseghale non si sarebbe neanche dovuti arrivare a fare tre Cassazioni vista l’evidenza del martirio di Pamela” ha spiegato Verni, convinta che l’uomo non abbia agito da solo.”Ad oggi, nonostante gli appelli alle istituzioni, i complici di Oseghale sono liberi di delinquere e di commettere violenze atroci ad altre persone e nessuno fa o vuole fare nulla”.

L’incontro con Oseghale

Nel marzo dell’anno scorso, la madre di Pamela ha scelto di incontrare Oseghale in carcere. Un colloquio durato oltre quattro ore, vissuto come un confronto necessario per carpire tutta la verità.

Da allora non ci sono stati altri contatti, ma Alessandra Verni continua a cercare risposte anche attraverso la famiglia dell’uomo, sia in Italia che in Nigeria.

Nel ricordo della figlia, descritta come una ragazza luminosa, empatica e sempre pronta ad aiutare gli altri, è nata l’Associazione Pamela Mastropietro Odv. L’obiettivo è trasformare il dolore in impegno concreto, offrendo supporto, ascolto e relazioni. “Vogliamo offrire l’aiuto di psicoterapeuti professionisti, creando uno spazio sicuro e accogliente dove ricevere aiuto e supporto psicologico”.